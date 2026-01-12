Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς νοσηλεύεται στη Ραμάλα. Ο 90χρονος Αμπάς διανύει το 21ο έτος της θητείας του στην προεδρία.
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος μεταφέρθηκε τη Δευτέρα σε νοσοκομείο στην πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.
Ο Αμπάς υποβάλλεται σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Ιστισάρι Αραβικής Δημοκρατίας στη Ραμάλα, ανέφερε το πρακτορείο.
