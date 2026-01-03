Την πρώτη της δήλωση μετά την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του πραγματοποίησε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ο Μαδούρο απομακρύνθηκε από την ηγεσία της χώρας διότι αρνήθηκε να διαπραγματευτεί», τόνισε η Ματσάδο και πρόσθεσε:

«Να δοθεί άμεσα εντολή για την απελευθέρωση των πολικών κρατουμένων».

«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», δήλωσε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

«Βενεζουελάνοι, ήρθε η ώρα της ελευθερίας», έγραψε σε ανακοίνωσή της που ανήρτησε στο Χ, υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει «να αναλάβει αμέσως» την προεδρία.

