Την άμεση απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του ζητά με νεότερη ανακοίνωση η Ρωσία, λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι το προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας βρίσκεται σε πλοίο με κατεύθυνση τη Νέα Υόρκη.

«Υπό το φως των επιβεβαιωμένων αναφορών ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλούμε έντονα την αμερικανική ηγεσία να επανεξετάσει τη θέση της και να απελευθερώσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας και τη σύζυγό του», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.