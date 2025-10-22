Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ένα άτομο οδήγησε ένα όχημα μέσα σε μια πύλη έξω από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη το βράδυ (Tετάρτη πρωί ώρα Ελλάδος), σημειώνει το Politico.

«Περίπου στις 10:37 μ.μ τοπική ώρα., ένα άτομο οδήγησε ένα όχημα μέσα στην πύλη της Μυστικής Υπηρεσίας που βρίσκεται στην 17η & E St, NW», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία στο X.

Η υπηρεσία επιβολής του νόμου, η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία του προέδρου, πρόσθεσε ότι ο οδηγός «συνελήφθη και το όχημα ελέγχθηκε και κρίθηκε ασφαλές».

«Η έρευνα μας για την αιτία αυτής της σύγκρουσης συνεχίζεται», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το άτομο που συνελήφθη, τον τύπο του οχήματος ή το πιθανό κίνητρο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο τη στιγμή του συμβάντος, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Πηγή: skai.gr

