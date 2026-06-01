Τραγωδία στην Τουρκία: Οκτώ νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο μετά από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα μωρό 9 μηνών

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν 33 άτομα. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ένα βρέφος εννέα μηνών καθώς και ο πατέρας του

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα αγοράκι μόλις εννέα μηνών, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Κυριακής στη δυτική Τουρκία, μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι άνθρωποι αυτοί επέβαιναν σε υπεραστικό λεωφορείο το οποίο συνετρίβη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το λεωφορείο της εταιρείας Pamukkale Tourism προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα αυτοκινητοδρόμου στην Denizli Province στις 01:40 τοπική ώρα. Εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σμύρνη προς την Aττάλεια  και συνολικά μετέφερε 41 άτομα. 

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν 33 άτομα. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ένα βρέφος εννέα μηνών καθώς και ο πατέρας του.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τον απανθρακωμένο σκελετό του οχήματος στην άκρη του δρόμου.

Το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Eid al-Adha (Κουρμπάν Μπαϊράμ). Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής αυτής γιορτής καταγράφεται συνήθως αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην Τουρκία, καθώς πολλοί πολίτες ταξιδεύουν για να επισκεφθούν συγγενείς ή να κάνουν διακοπές.

