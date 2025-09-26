Σε μία ιστορική φυλακή των Παρισίων, το σωφρονιστικό κατάστημα La Santé, θα μεταφερθεί πιθανότατα ο 70χρονος Νικολά Σαρκοζί μετά τη χθεσινή, ιστορική ποινή κάθειρξης 5 ετών που τού επιβλήθηκε.

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επισήμως την απόφασή τους, καθώς η ημερομηνία φυλάκισης του πρώην Γάλλου προέδρου θα οριστεί στις 13 Οκτωβρίου. Ωστόσο, πηγές με γνώση του γαλλικού δικαστικού συστήματος δήλωσαν στο Reuters ότι πρόκειται για μία φυλακή «κατάλληλη» για άτομα τέτοιου κύρους και βεληνεκούς.

Ενδεικτικά, η La Santé στο Παρίσι κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

Ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών, Wilfried Fonck ανέφερε ότι η La Santé διαθέτει πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα «VIP διαμερίσματα», όπου στο παρελθόν έχουν φυλακιστεί εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες.

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κελιά για τρία άτομα - με εμβαδόν 9-12 τετραγωνικά μέτρα - οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε ατομικά κελιά και προαυλίζονται μόνοι τους για λόγους ασφαλείας.

Όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η La Sante είναι υπερπλήρης. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Αύγουστο υπήρχαν 1.243 κρατούμενοι στο κατάστημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να χωρέσει 657.

Ωστόσο, ο Julien Fischmeister, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η La Santé ανακαινίστηκε πρόσφατα και επομένως έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Όλα τα κελιά έχουν τα δικά τους ντους, αλλά ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στο VIP κελί του θα έχει επίσης σταθερό τηλέφωνο και -με αντίτιμο 14 ευρώ το μήνα- πρόσβαση σε τηλεόραση.

Ως τρόφιμος, ο Νικολά Σαρκοζί θα έχει τα γεύματα που προβλέπει το «μενού» του ιδρύματος. Θα έχει όμως το δικαιώμα, όπως όλοι οι κρατούμενοι στη - να αγοράζει προϊόντα και να ετοιμάζει μόνος του το φαγητό του, στο κελί του.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στην πτέρυγα VIP, ο Fischmeister προειδοποιεί ότι η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια «ανησυχητική εμπειρία» για τον Σαρκοζί.

Ως πρώην πρόεδρος με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «απόβρασμα», απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρές «αύρες» νερού της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.