Άνοιξε ξανά για το κοινό το Μουσείο του Λούβρου μετά τη ληστεία που σημειώθηκε την Κυριακή το πρωί.

Οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στο μουσείο, που βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού, και έκλεψαν πολύτιμα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Εισήλθαν στο Λούβρο χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι για να καταφέρουν να φτάσουν στην Αίθουσα Απόλλων.

Οι τέσσερις μασκοφόροι διαρρήκτες προσέγγισαν από τη νοτιοδυτική πλευρά του μουσείου στις όχθες του Σηκουάνα.

Σκαρφάλωσαν στα παράθυρα του δευτέρου ορόφου με ένα γερανοφόρο όχημα με ανυψωτική πλατφόρμα, έκοψαν με αλυσοπρίονα τα κάγκελα από τα παράθυρα και μπήκαν μέσα στην «Αίθουσα Απόλλων» όπου φυλάσσονταν, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα.

Οκτώ από τα εννέα αντικείμενα που εκλάπησαν ακόμη αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένης μιας τιάρας και ενός κολιέ που φορούσαν η Βασίλισσα Μαρί-Αμελί και η Βασίλισσα Ορτάνς.

Ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την αναζήτηση των τεσσάρων ληστών, οι οποίοι οπλισμένοι με ηλεκτρικά εργαλεία πραγματοποίησαν μια άκρως επαγγελματική έφοδο στο πιο πολυσύχναστο μουσείο στον κόσμο προτού δραπετεύσουν με σκούτερ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Οι αρχές εναποθέτουν τις ελπίδες τους για τον εντοπισμό των ληστών σε ένα κίτρινο γιλέκο με ίχνη DNA, εγκαταλειμμένο κοντά στο Λούβρο.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκό, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρχε συνεργός εντός του Μουσείου του Λούβρου.

Οι ζημιές εκτιμήθηκαν από τον επιμελητή του Λούβρου σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το κράτος δεν θα αποζημιωθεί για τα κοσμήματα που εκλάπησαν από το Λούβρο, καθώς το μουσείο, όπως και τα περισσότερα εθνικά ιδρύματα, δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση.

