Την είσοδο των φυλακών La Santé στο Παρίσι πέρασε σήμερα, Τρίτη ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Λίγο πριν ξεκινήσει για να εκτίσει την πενταετή ποινή φυλάκισης του ο Σαρκοζί έκανε μια ανάρτηση στο X επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «Ένας αθώος άνθρωπος φυλακίζεται».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Καθώς ετοιμάζομαι να διασχίσω τους τοίχους της φυλακής Santé, οι σκέψεις μου είναι με όλους τους Γάλλους άνδρες και γυναίκες όλων των συνθηκών και απόψεων.

Θέλω να τους πω, με την ακλόνητη δύναμή μου, ότι δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, είναι ένας αθώος άνθρωπος.

Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον σταυρό του μαρτυρίου τον οποίο κουβαλώ για περισσότερα από 10 χρόνια. Ιδού λοιπόν μια περίπτωση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς καμία χρηματοδότηση! Μια μακροχρόνια δικαστική έρευνα που ξεκίνησε με βάση ένα έγγραφο του οποίου η πλαστότητα έχει πλέον αποδειχθεί.

Δεν ζητάω κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη. Δεν είμαι για να με λυπάστε, γιατί η φωνή μου ακούγεται. Δεν πρέπει να λυπάμαι, γιατί η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι δίπλα μου και οι φίλοι μου είναι αναρίθμητοι.

Αλλά σήμερα το πρωί, αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία ταπεινώνεται από την έκφραση μιας εκδίκησης που έχει φτάσει το μίσος σε πρωτοφανές επίπεδο. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αλλά ότι το τίμημα που έπρεπε να πληρώσουμε θα ήταν συντριπτικό»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.