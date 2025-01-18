Μερτς: «Αν είμαστε ενωμένοι, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τις ΗΠΑ»

«Αν (στην Ευρώπη) είμαστε ενωμένοι, θα μας σέβονται. Αν είμαστε διχασμένοι, κανείς δεν θα μας πάρει στα σοβαρά», δήλωσε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ( CDU) και υποψήφιος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενόψει της ορκωμοσίας, την Δευτέρα, του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και έκανε λόγο για «τελευταία κλήση για δράση».

«Δεν υπάρχει λόγος να κοιτάζουμε τώρα με φόβο προς την Ουάσιγκτον», δήλωσε ο κ. Μερτς μετά τέλος της συνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Βερολίνο και τόνισε ότι «όταν είμαστε αποφασισμένοι, όταν συμφωνούμε, έχουμε κι εμείς κάτι να πούμε».

Η Ευρώπη έχει περισσότερους κατοίκους από τις ΗΠΑ και τον Καναδά μαζί, πρόσθεσε ο αρχηγός του CDU, ανέδειξε ωστόσο ταυτόχρονα την ανάγκη τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθούν περαιτέρω στον τομέα της άμυνας.

«Αυτό πρέπει να το κάνουμε ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από το αν αλλάζει η κυβέρνηση στην Αμερική ή όχι. Η πίεση θα είναι ίσως κάπως μεγαλύτερη, αλλά σίγουρα θα πρέπει να το δούμε ως ευκαιρία», ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς και περιέγραψε τον Ντόναλντ Τραμπ ως προβλέψιμο, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ό,τι λέει το κάνει και ό,τι κάνει το λέει». Εκτίμησε μάλιστα ότι το προσεχές διάταγμα θα υπάρξει σαφήνεια σχετικά με την νέα πολιτική της Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.