Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τζιχαντιστές της οργάνωσης Λακουράουα οι οποίοι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε χωριά της βορειοδυτικής Νιγηρίας για να εκδικηθούν τον θάνατο ενός εκ των διοικητών τους που σκοτώθηκε πρόσφατα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Λακουράουα εξαπέλυσαν χθες Κυριακή επιθέσεις σε επτά χωριά της περιοχής Αρέγουα στην πολιτεία Κέμπι, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα, δήλωσε ο Νάφιου Αμπουμπακάρ. «Οι τρομοκράτες της Λακουράουα σκότωσαν 11 ανθρώπους και τραυμάτισαν δύο άλλους» σε αυτές τις επιθέσεις, κατά τις οποίες «πυρπόλησαν επτά χωριά», ανακοίνωσε.

Οι βορειοδυτικές και κεντρικές περιοχές της Νιγηρίας συγκλονίζονται εδώ και καιρό από τις θηριωδίες συμμοριών που εξαπολύουν φονικές επιδρομές σε χωριά, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα, ενώ λεηλατούν και πυρπολούν σπίτια.

Η πρόσφατη εμφάνιση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Λακουράουα έχει επιδεινώσει τη βία στην περιοχή.

Την περασμένη Πέμπτη, οι δυνάμεις ασφαλείας που αναπτύχθηκαν στην περιοχή σκότωσαν έναν διοικητή της Λακουράουα, λίγες ημέρες αφότου τζιχαντιστές είχαν σκοτώσει έξι άμαχους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, αποδίδοντας το μακελειό της Κυριακής σε «αντίποινα».

Οι τζιχαντιστές της Λακουράουα προέρχονται κυρίως από το Μαλί, τον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο. Αφότου έκαναν την εμφάνισή τους στη βορειοδυτική Νιγηρία, εγκαταστάθηκαν στο δάσος Τσαούνι το οποίο χρησιμοποιούν ως ορμητήριο για τις επιθέσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.