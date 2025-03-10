Ρωσία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ουκρανικό πλήγμα σε χωριό της περιφέρειας Κουρσκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης στο χωριό Μπίλαϊα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, ένα μικρό τμήμα της οποίας παραμένει υπό τον έλεγχο στρατευμάτων του Κιέβου μετά την αιφνιδιαστική εισβολή του περασμένου Αυγούστου, σύμφωνα με απολογισμό των τοπικών αρχών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντρ Χινστέιν αναφέρει πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα κατάστημα στο χωριό Μπίλαϊα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και άλλοι εννέα να τραυματιστούν, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εφήβων. Ο Χινστέιν καταδίκασε το «βάναυσο και απάνθρωπο» έγκλημα.

Με την αιφνιδιαστική εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, τον Αύγουστο του 2024, το Κίεβο ήλπιζε ότι θα σταματούσαν οι επιθέσεις στην ανατολική και βορειοανατολική Ουκρανία, ότι θα ανάγκαζε τη Ρωσία να αποσύρει δυνάμεις που προωθούνταν στο ανατολικό μέτωπο και ότι θα αποκτούσε μεγαλύτερο έρεισμα σε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να έχουν απολέσει τον έλεγχο περίπου 2/3 των εδαφών που είχαν καταλάβει στην περιφέρεια Κουρσκ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας, ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, διαβεβαιώνει πως η κατάσταση στο Κουρσκ παραμένει «υπό έλεγχο» και διέταξε την αποστολή ενισχύσεων στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

