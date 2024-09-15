Αίγυπτος: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 49 τραυματίστηκαν όταν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν χθες Σάββατο στην επαρχία Σαρκία, βόρεια του Καΐρου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Δύο παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών, αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Al Ahram.

Περίπου 40 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων, στην πόλη Ζαγκαζίγκ, για να μεταφέρουν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία. Οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά πέντε εξακολουθούν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου.

Μια αμαξοστοιχία είχε μόλις αναχωρήσει από την πόλη Ζαγκαζίγκ με προορισμό την Ισμαηλία, ενώ η άλλη κατευθυνόταν από τη Μανσούρα στη Ζαγκαζίγκ.

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για την απομάκρυνση των βαγονιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή, ενώ συγκροτήθηκε επιτροπή ειδικών για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

