Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή και το Παλαιστινιακό ζήτημα, τονίζοντας τη σημασία του ΟΗΕ ως κεντρικού πλαισίου για διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική στηρίζεται στον σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, καθώς και στην απαγόρευση χρήσης βίας.

Η Ελλάδα υποστήριξε το ψήφισμα 2803 και το «Σχέδιο Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα», τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη αφοπλισμό της Hamas και άλλων ένοπλων ομάδων, καθώς και για ενιαία πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε λύση δύο κρατών με σεβασμό στην ενότητα Γάζας και Δυτικής Όχθης.

Σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή και το Παλαιστινιακό ζήτημα συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής διπλωματίας σε μία περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας με “σαφήνεια σκοπού και έντονο αίσθημα ευθύνης”, επιμένοντας στη σημασία του ΟΗΕ ως “κεντρικού και αναντικατάστατου πλαισίου διαλόγου, συνεργασίας και συλλογικής δράσης υπέρ της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας”. Διαμήνυσε ξεκάθαρα ότι η εξωτερική πολιτική τής χώρας μας στηρίζεται στον “σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών”, στην “κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα” και στην “απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας”.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός χαρακτήρισε την επίτευξη ειρήνης ως “επιτακτική ηθική, πολιτική και ανθρωπιστική αναγκαιότητα”, ενώ υπενθύμισε τη στήριξη της Ελλάδας τόσο στο ψήφισμα 2803, όσο και στο “Σχέδιο Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα”. Εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πρόοδο προς την εκεχειρία, τονίζοντας ότι το επόμενο καθοριστικό βήμα είναι ο “πλήρης αφοπλισμός της Hamas και των λοιπών ένοπλων ομάδων”. Επιπλέον, υπογράμμισε πως “η Γάζα και η Δυτική Όχθη πρέπει να αποτελούν μία ενιαία και αδιαίρετη εδαφική ενότητα” στο πλαίσιο ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους και ότι μόνο μια “αξιόπιστη πολιτική διαδικασία με κατάληξη στα δύο κράτη” μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη λύση.

Ανθρωπιστική Κρίση και Περιφερειακές Εξελίξεις

Ο κ. Γεραπετρίτης εστίασε στη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, σημειώνοντας πως οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες και πως “η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να είναι απρόσκοπτη”. Εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις των επιθέσεων κατά των εγκαταστάσεων της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και επέκρινε την αυξανόμενη επιθετικότητα των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, καλώντας σε “τερματισμό των εποικιστικών δραστηριοτήτων”. Τόνισε τη σημαντικότητα οικονομικής και πολιτικής ενίσχυσης της Παλαιστινιακής Αρχής, την ανάγκη διατήρησης του Status Quo στους ιερούς τόπους των Ιεροσολύμων και ζήτησε άμεση αποδέσμευση των παρακρατηθέντων φορολογικών εσόδων.

Παρεμβάσεις για Λίβανο, Συρία, Υεμένη και Ερυθρά Θάλασσα

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την υποστήριξη της Αθήνας στη “διαρκή ανάπτυξη ικανοτήτων” και στο εθνικό σχέδιο αφοπλισμού, υπογραμμίζοντας τον βασικό ρόλο της Ελλάδας στην ενίσχυση της ασφάλειας και ευημερίας του Λιβανικού λαού. Χαιρέτισε, επιπλέον, τις σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες για την οικονομική στήριξη του Λιβάνου.

Στη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το 2025 ως “έτος ορόσημο” μετά την πτώση του καθεστώτος Assad και υπογράμμισε την ανάγκη για σεβασμό της “κυριαρχίας, ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας”. Εστίασε στη προστασία όλων των αμάχων, με έμφαση στους Κούρδους, και τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας στις διεθνείς προσπάθειες για πολιτική μετάβαση στη χώρα, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα ασφαλείας.

Σχετικά με την Υεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα, υπογράμμισε εκ νέου τη “σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας”. Τόνισε ότι οι επιθέσεις των Χούθι παραμένουν σοβαρή απειλή και επανέλαβε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στη ναυτική επιχείρηση της ΕΕ “Aspides”.

Σταθερή Δέσμευση της Ελλάδας υπέρ της Διεθνούς Ειρήνης

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα παραμένει “σταθερά προσηλωμένη στη συνεργασία με όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τον ΟΗΕ και τους περιφερειακούς εταίρους”, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις δεσμεύσεις σε απτά αποτελέσματα για την ειρήνη. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, γνωρίζει άμεσα τις συνέπειες της περιφερειακής αστάθειας και γι’ αυτό “εκφράζει την ετοιμότητά της να λειτουργήσει ως εποικοδομητικός και αξιόπιστος εταίρος υπέρ ενός σταθερού, διαφανούς και ειρηνικού διεθνούς συστήματος”.

