Τις ευχαριστίες του προς το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικά στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, «για τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε στη διαχείριση του τραγικού περιστατικού στο εργοστάσιο της ”Βιολάντα” στα Τρίκαλα», εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ειδικότερα, ο κ. Κεφαλογιάννης, με αφορμή τη γρήγορη ολοκλήρωση της προανάκρισης και την παραπομπή των τριών συλληφθέντων στη Δικαιοσύνη, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

«Το τραγικό περιστατικό στο εργοστάσιο της ”Βιολάντα” μάς συγκλόνισε όλους. Σε τέτοιες στιγμές, η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους εργαζόμενους και, πάνω απ' όλα, στις οικογένειες των θυμάτων που θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Για τον λόγο αυτό, η πλήρης και τεκμηριωμένη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα. Οφείλω να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε στη διαχείριση του τραγικού αυτού περιστατικού. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία προχώρησε άμεσα, μεθοδικά και τεκμηριωμένα στη διερεύνηση και τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος».

Λεπτομέρειες για την έκρηξη

Την ίδια ώρα λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο διαρροής του προπάνιου και της έκρηξης που προκάλεσε την τραγωδία με τον θάνατο των πέντε γυναικών εργαζομένων, τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026, έρχονται στο φως από την μεθοδική και λεπτομερή τεχνική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση της ΔΑΕΕ και την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, για περίπου 4-5 μήνες κυλούσε υπογείως το προπάνιο που τίναξε στον αέρα το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας και προκάλεσε τη μεγάλη φονική πυρκαγιά.

Ο τρόπος της διαρροής του προπάνιου περιγράφεται αναλυτικά στα σχεδιαγράμματα των ανακριτικών αρχών, ενώ, εκτός από τις παραλήψεις που καταλογίζονται, στην τραγωδία φαίνεται συνέβαλαν και μια σειρά άλλες παράμετροι, που προκάλεσαν την έκρηξη.

Συγκεκριμένα:

Το προπάνιο βρισκόταν σε δύο δεξαμενές των 5.000 και 9.000 λίτρων στον περίβολο του εργοστασίου, σε απόσταση περίπου 27-30 μέτρων από το κτίριο. Από εκεί, με σωληνώσεις μεταφερόταν στους φούρνους και στη μονάδα παραγωγής του εργοστασίου, που βρισκόταν στο ισόγειο

Επισημαίνεται ότι στη μονάδα παραγωγής υπήρχαν τέσσερις αισθητήρες, οι οποίοι θα προειδοποιούσαν σε περίπτωση διαρροής στον συγκεκριμένα χώρο.

Το πρόβλημα όμως δεν ήταν εκεί. Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, στο εξωτερικό του κτιρίου και σε βάθος περίπου 80 εκατοστών μέσα στο χώμα υπήρξε η εκτεταμένη διάτρηση των σωλήνων, από την οποία γινόταν η διαρροή.

Το προπάνιο, το οποίο είναι σε υγρή μορφή, πότιζε σιγά σιγά το έδαφος και κυλούσε για μια απόσταση περίπου 25 μέτρων από τη βλάβη, λόγω κατηφορικής κλίσης, προς το κτίριο. Εκεί, όταν έφτασε στο υπόγειο, όπου βρισκόταν ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, που στην ουσία δεν χρησιμοποιείτο, πέρασε μέσα από σχισμές του τσιμέντου και άρχισε να αεριοποιείται.

Στο υπόγειο υπήρχαν μόνο δύο ηλεκτρικά πιεστικά μηχανήματα που διοχέτευαν νερό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, οι οποίες λειτουργούσαν περιοδικά όταν χρειαζόταν. Από σπινθήρα κάποιας από τις αντλίες αυτές προκλήθηκε η ακαριαία ανάφλεξη του προπάνιου που είχε γεμίσει το χώρο και την ισχυρή έκρηξη.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ έχουν πάρει πέντε ένορκες καταθέσεις σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε έντονη οσμή αερίου, κάτι που είχε αναφερθεί από τους εργαζόμενους στους προϊσταμένους τους αλλά δεν έγινε κάτι όλο αυτό το διάστημα.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση του παραδέχεται ότι και αυτός είχε μυρίσει κάτι μια φορά, αλλά δεν πήγε το μυαλό του στο προπάνιο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πηγές του ΠΣ, τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε υποβληθεί σχέδιο πυρασφάλειας από την επιχείρηση, στην οποία αναφέρονταν οι ανιχνευτές στην παραγωγή και τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο, αλλά δεν περιλαμβάνονταν οι δυο δεξαμενές και ο υπόγειος χώρος.

Όλες οι πτυχές της τραγικής υπόθεσης εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας που συνεχίζεται.

Ως προς τη διαχείριση του περιστατικού από τις αρμόδιες Αρχές και την ταχύτατη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν την τραγωδία, πηγές της Πυροσβεστικής τονίζουν τα εξής:

Η ΠΥ ενήργησε άμεσα, προχωρώντας στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, διάσωσης των εργαζόμενων και εντοπισμού των θυμάτων, έχοντας ασφαλίσει τον χώρο και ακολουθώντας αυστηρά τα σχετικά πρωτόκολλα.

Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν παρουσία εισαγγελέα από την πρώτη στιγμή στο σημείο και με βάση τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές και ανακριτικές διαδικασίες.

Μέσα σε 48 ώρες και με βάση τις σχετικές αυτοψίες και την τεχνική διερεύνηση από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στις 3 συλλήψεις.

Υπενθυμίζεται ότι άμεσα στο σημείο βρέθηκαν και ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.