Νιγηρία: 11 παιδιά σκοτώνονται στην κατάρρευση εργοταξίου εξόρυξης άμμου

Ένδεκα παιδιά έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη όταν κατέρρευσε τομέας εγκατάστασης όπου εξορυσσόταν και συλλεγόταν άμμος, στην πολιτεία Καντούνα της βόρειας Νιγηρίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα παιδιά, 4 ως 9 ετών, φοιτούσαν σε άτυπο ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο κι εξόρυσσαν άμμο που χρησιμοποιείται για να κατασκευάζονται τούβλα, κοντά στο χωριό Γιαρντόκα, στην περιοχή Κουμπάου.

«Ένδεκα παιδιά είναι νεκρά, άλλα επτά τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο», δήλωσε ο Μανσίρ Χασάν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Καντούνα.

«Αστυνομικοί μας, με τη βοήθεια εθελοντών από το χωριό, ανέσυραν τα πτώματα των θυμάτων από τάφρο που κατέρρευσε», πρόσθεσε.

Τα ένδεκα παιδιά κηδεύτηκαν αυθημερόν.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί αν τα θύματα εργάζονταν συστηματικά εκεί, αν πρόκειται για υπόθεση παράνομης απασχόλησης ανηλίκων, διευκρίνισε ο κ. Χασάν.

Τα άτυπα ισλαμικά ιεροδιδασκαλεία, γνωστά ως αλματζίρι, αφθονούν στην κατά πλειονότητα μουσουλμανική βόρεια Νιγηρία. Φτωχές οικογένειες τα στέλνουν σε αυτά για να διδαχτούν το Κοράνι.

Ζουν συχνά σε επισφαλείς συνθήκες, πολλά επαιτούν ή κάνουν μικροδουλειές για να επιβιώσουν.

Προσπάθειες των αρχών και τοπικών οργανώσεων να υπάρξει μεταρρύθμιση του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος προσκρούουν στη σθεναρή αντίσταση από πλευράς θρησκευτικών ηγετών.

Τον Φεβρουάριο, 17 μαθητές, 10 ως 16 ετών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας πυρκαγιάς σε ιεροδιδασκαλείο όπου φοιτούσαν εσωτερικοί στη γειτονική πολιτεία Ζαμφαρά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

