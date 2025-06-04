Κοινό ιταλογαλλικό ανακοινωθέν μετά την συνάντηση Μελόνι-Mακρόν: Ισχυρές συγκλίσεις στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία

Σε κοινό ιταλογαλλικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε πριν λίγο, αναφέρεται ότι «η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν στη Ρώμη για να εμβαθύνουν τη συζήτηση και να συντονίσουν τις προσπάθειες ευρωπαϊκής κινητοποίησης και δράσης, ενώπιον των όλο και σοβαρότερων κοινών προκλήσεων που πολλαλπασιάζονται και για να εξετάσουν, συγχρόνως, τις επόμενες υποχρεώσεις, με αναφορά στις σχέσεις των δυο χωρών».

Παράλληλα, στο κοινό ανακοινωθέν υπογραμμίζεται:

«Ιταλία και Γαλλία, πιστές στον ρόλο τους ιδρυτικών μελών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, εννοούν να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για μια πιο κυρίαρχη, πιο ισχυρή και ευημερούσα Ευρώπη, η οποία να είναι, ειδικότερα, προσανατολισμένη στην ειρήνη, ικανή να υπερασπίσει τα συμφέροντά της και να προστατέψει τους πολίτες της.

Από τη συνάντηση προέκυψαν ισχυρές συγκλίσεις σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ατζέντα για την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία -η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί με ταχύ και φιλόδοξο τρόπο- την απλούστευση των κανονισμών, τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, την ενέργεια, την πλήρη εφαρμογή της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας και -γενικότερα- σε ό,τι αφορά τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να μπορέσουν, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, να δρουν επί ίσοις όροις. Αυτό ισχύει και για τομείς που βρίσκονται σε μεταβατική φάση, όπως είναι οι βιομηχανίες του χάλυβα και των αυτοκινήτων -οι οποίοι χρειάζονται έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον- όπως και τους πιο προηγμένους τομείς, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αναφορά στην πυρηνική, και το διάστημα. Τομέας στον οποίο οι διμερείς, αλλά και οι ευρωπαϊκές σχέσεις, είναι συνδεδεμένες.

Ιταλία και Γαλλία, παράλληλα, είναι αποφασισμένες να συνεργαστούν για την προετοιμασία της επόμενης Ευρωπαϊκής Συνόδου και, γενικότερα, για το Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για το μεταναστευτικό, την διεύρυνση και τον τομέα των μεταρρυθμίσεων.

Μετά από πάνω από τρία χρόνια από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης και την επομένη των συνομιλιών Ρωσίας- Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, η αμέριστη και χωρίς δισταγμούς στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία από την Ιταλία και την Γαλλία, παραμένει ακόμη πιο αναγκαία για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής λύση με μια φιλόδοξη, παράλληλα, αλλαγή κλίμακας σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα. Τόσο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, όσο και την στήριξη της βάσης της αμυντικής και τεχνολογικής, ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η συνάντηση προσέφερε, επίσης, την δυνατότητα να τύχουν εμβάθυνσης και άλλα θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, ιδίως στην Λιβύη και στην Μέση Ανατολή. Όπως και να συντονιστούν οι θέσεις των δυο χωρών σε ό,τι αφορά τις ευρωατλαντικές σχέσεις και την οικονομική και εμπορική ασφάλεια της Ε.Ε.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος αποφάσισαν ότι η επόμενη διμερής διάσκεψη θα λάβει χώρα στην Γαλλία, στις αρχές του 2026, με στόχο να επικαιροποιηθεί και να αξιολογηθεί το πρόγραμμα δράσεων που εξειδικεύει τους στόχους της διμερούς συνεργασίας, οι οποίες προβλέπονται από το Σύμφωνο του Κυρινάλιου -που τέθηκε σε ισχύ το 2023- σε πολλούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους».

Πηγή: skai.gr

