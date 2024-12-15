Νίγηρας: 39 χωρικοί «δολοφονήθηκαν» σε διπλή επίθεση κοντά στην Μπουρκίνα Φάσο

Τριάντα εννέα χωρικοί σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα σε διπλή επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές εναντίον κοινοτήτων στο δυτικό τμήμα του Νίγηρα, κοντά στα σύνορα της χώρας με την Μπουρκίνα Φάσο, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο στρατός του κράτους του Σαχέλ.

«Δυο φρικιαστικές τραγωδίες συνέβησαν στις κοινότητες Λιμπιρί και Κοκορού», όπου «εγκληματίες (...) επιτέθηκαν άνανδρα στον ανυπεράσπιστο άμαχο πληθυσμό», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο για τις επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Άμυνας.

Το κείμενο κάνει λόγο για «βαρύ» απολογισμό θυμάτων στις «βαρβαρότητες» αυτές, για «39 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν», ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, «21 στη Λιμπιρί» και «18 στην Κοκορού».

Δεν διευκρινίστηκε πότε ακριβώς διαπράχθηκαν οι επιθέσεις, πάντως το ενημερωτικό δελτίο αφορά το διάστημα από τη 12η ως τη 14η Δεκεμβρίου.

Οι τοπικές αρχές εξέφρασαν τη «βαθιά αγανάκτησή τους και την αλληλεγγύη τους» στις οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος, σημείωσε ο στρατός.

Εξάλλου «επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταδιωχθούν και να εξουδετερωθούν οι δράστες των εγκλημάτων αυτών» και την ενίσχυση της ασφάλειας» στις κοινότητες που επλήγησαν.

Η Τερά, όπου βρίσκονται οι δυο κοινότητες, έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε θέατρο εξαιρετικά αιματηρών επιθέσεων που οι αρχές απέδωσαν σε τζιχαντιστές.

Την περασμένη εβδομάδα, 21 πολίτες δολοφονήθηκαν σε επίθεση εναντίον οχηματοπομπής με εμπορεύματα.

Πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από ορισμένα ΜΜΕ, όπως το BBC και το RFI, έκαναν επίσης λόγο για επίθεση τζιχαντιστών στην κοινότητα Σατουμάν, επίσης στην Τερά, με τουλάχιστον 90 νεκρούς. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.

Πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας δυτικής χώρας ωστόσο μίλησε στο AFP για «90 ως 100 νεκρούς» στην επίθεση.

Η χούντα του Νίγηρα ωστόσο διέψευσε ότι έγινε καν τέτοια επίθεση, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατους ισχυρισμούς» και «εκστρατεία» παραπληροφόρησης. Το στρατιωτικό καθεστώς αποφάσισε να απαγορεύσει τη μετάδοση περιεχομένου του BBC για τρεις μήνες, ενώ προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του RFI, το περιεχόμενο του οποίου είχε ήδη απαγορεύσει να μεταδίδεται στη χώρα εδώ και μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.