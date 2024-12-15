Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Μικάτι καλεί «να επιστρέψουν» οι πρόσφυγες στη Συρία

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι υποστήριξε χθες Σάββατο ότι «η καλύτερη λύση» είναι οι Σύροι πρόσφυγες που κατέφυγαν στη χώρα του να επιστρέψουν πλέον στα σπίτια τους μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Ο πόλεμος στη Συρία είχε ως συνέπεια ο Λίβανος να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ανά κάτοικο στον κόσμο», είπε ο κ. Μικάτι στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια ετήσιας πολιτικής εκδήλωσης που οργανώνει το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας (Fratelli d'Italia, FdI) στο οποίο ανήκει η πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι.

«Η πίεση στους πόρους μας είναι μεγάλη, επιδεινώνει τα υπάρχοντα οικονομικά προβλήματα και οδηγεί σε σκληρό ανταγωνισμό για τις θέσεις εργασίας και τις υπηρεσίες», συνέχισε.

«Σήμερα, μετά την πολιτική μεταμόρφωση στη Συρία, η καλύτερη λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι οι Σύροι να επιστρέψουν στη χώρα τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, ο Λίβανος, χώρα με 5,8 εκατομμύρια κατοίκους, φιλοξενεί σχεδόν δύο εκατομμύρια Σύρους (σχεδόν 800.000 είναι καταγεγραμμένοι ως πρόσφυγες από τον ΟΗΕ), ή αλλιώς τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων κατά κεφαλή σε παγκόσμια κλίμακα.

Πολλοί εγκατέλειψαν τη χώρα αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος το 2011, με έναυσμα την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων εναντίον του καθεστώτος των Άσαντ, εν μέσω της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης.

Ο πόλεμος προκάλεσε τον αναγκαστικό εκτοπισμό χονδρικά του μισού πληθυσμού.

Για τον κ. Μικάτι «η διεθνής κοινότητα, ειδικά η Ευρώπη, πρέπει να βοηθήσει στην επιστροφή των Σύρων» στη χώρα τους.

Για να γίνει αυτό θα μπορούσε να αναλάβει «πρωτοβουλίες για την ανοικοδόμηση» σε τομείς της Συρίας που είναι «ασφαλείς», κατ’ αυτόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.