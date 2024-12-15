ΗΠΑ: Το δίκτυο ABC θα πληρώσει 15 εκατ. δολάρια για να αποφύγει δίκη με τον Τραμπ

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC θα προχωρήσει στην καταβολή δεκαπέντε εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση για να τερματιστεί η μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση, που είχε υποβληθεί από τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από σχόλια πασίγνωστου παρουσιαστή του.

Σύμφωνα με δικόγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός των πλευρών προβλέπει πως το ποσό θα διατεθεί σε ταμείο προοριζόμενο για να δημιουργηθούν «προεδρικό ίδρυμα και μουσείο» αφιερωμένα στον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα.

Ο τελευταίος έκανε μήνυση στο ABC και προσωπικά στον Τζορτζ Στεφανόπουλος, προσάπτοντας στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή πως είπε επανειλημμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τον Μάρτιο με τη Νάνσι Μέις, μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, πως ο Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκε «ένοχος για βιασμό» στη δίκη του για την υπόθεση της Ε. Τζιν Κάρολ.

Ο κ. Τραμπ πράγματι καταδικάστηκε στη δίκη αυτή, το 2023, αλλά για «σεξουαλική κακοποίηση», όχι βιασμό. Του επιβλήθηκε η καταβολή στη δημοσιογράφο και συγγραφέα ποσού 85 εκατ. δολαρίων για δυσφήμιση, με φόντο τις καταγγελίες της πως τη βίασε τα χρόνια του 1990.

Η συμφωνία που έκλεισε το ABC ορίζει επίσης πως το δίκτυο και ο κ. Στεφανόπουλος θα ζητήσουν δημόσια συγγνώμη τονίζοντας πως «λυπούνται για τους ισχυρισμούς» σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, πληρώνοντας επίσης δικαστικά έξοδα αξίας ενός εκατ. δολαρίων.

Άλλοτε σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον, κατόπιν πολύ γνωστή μορφή της αμερικανικής τηλεόρασης επί σειρά ετών, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έχει διακριθεί για τον τρόπο που παίρνει συνεντεύξεις και συγκαταλέγεται στις βεντέτες του ABC News. Παρουσιάζει δυο εκπομπές του το τελευταίο διάστημα.

Έχει πάρει συνεντεύξεις μεταξύ άλλων από τον Μπαράκ Ομπάμα, από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και επιλέχθηκε τον Ιούλιο για να πάρει συνέντευξη από τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όταν η πνευματική του οξύτητα πλέον τελούσε υπό έντονη αμφισβήτηση, προτού αποσύρει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ αναφέρεται γενικά στον παρουσιαστή με εξαιρετικά υποτιμητικό τρόπο — του έχει φορέσει το παρατσούκλι «Slopadopoulos» («Τσαπατσουλόπουλος», σε ελεύθερη απόδοση), τον έχει χαρακτηρίσει «εκνευρισμένο ανθρωπάριο» και θεωρεί τον τρόπο που παίρνει συνεντεύξεις «τον πιο μοχθηρό που υπάρχει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

