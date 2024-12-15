Ισραήλ: Χιλιάδες διαδήλωσαν χθες βράδυ απαιτώντας για ακόμη μια φορά την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ, για ακόμη ένα Σάββατο, σε πόλεις του Ισραήλ για να διατηρήσουν την πίεση στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας για 436η ημέρα, έπειτα από έναν χρόνο και πλέον πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Είμαστε όλοι σύμφωνοι στο ότι έχουμε αποτύχει μέχρι τώρα και στο ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία τώρα», είπε ο ηθοποιός Λιόρ Ασκενάζι στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στο Τελ Αβίβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

«Σταματήστε τον πόλεμο, είναι ώρα να δράσουμε και να τους ξαναφέρουμε όλους στο σπίτι», πλειοδότησε ο Ιτσίκ Χορν, δυο γιοι του οποίου, ο Εϊτάν και ο Γιαΐρ, παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακο.

Αυξάνονται οι ενδείξεις πως μπορεί να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης ομήρων, καθώς ο βασικός μεσολαβητής, το Κατάρ, αναφέρθηκε πρόσφατα σε νέα «ώθηση».

Οι ΗΠΑ, άλλη χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, υποστήριξαν χθες διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ότι η Χαμάς μοιάζει να έχει μαλακώσει τη στάση της και «είναι η στιγμή να κλειστεί επιτέλους αυτή η συμφωνία» κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων, όπως είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιορδανία.

Στην Αίγυπτο, την τρίτη χώρα που μεσολαβεί, ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι συναντήθηκε χθες με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν και τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική Μπρετ ΜακΓκέρκ για συζητήσουν μεταξύ άλλων σχετικά με τις προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Η συνάντηση αφορούσε τις προσπάθειες με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής αιχμαλώτων στη Γάζα», ανέφερε η αιγυπτιακή προεδρία.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, κλείστηκε μία μόνο συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας μιας εβδομάδας, τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας αφέθηκαν ελεύθεροι 105 όμηροι και σε αντάλλαγμα 240 παλαιστίνιοι έγκλειστοι σε κέντρα κράτησης στο Ισραήλ.

Έκτοτε, άλλοι επτά όμηροι απελευθερώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, ορισμένες εξαιρετικά πολύνεκρες, ενώ οι διαπραγματεύσεις για νέα κατάπαυση του πυρός δεν καρποφόρησαν και βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο εδώ και μήνες.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023, 96 κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως οι 34 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

