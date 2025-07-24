Ngaïssona: Ένοχος για εγκλήματα πολέμου, πρώην πρόεδρος ποδοσφαίρου

Ο πρώην επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Πατρίς-Εντουάρ Νγκαϊσόνα, κρίθηκε ένοχος για τη διάπραξη 28 εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας από δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Κατηγορείται πως μαζί με τον βουλευτή Άλφρεντ Γεκάτομ συντόνισαν επιθέσεις κατά του μουσουλμανικού πληθυσμού της χώρας το 2013-14.

Ο Γεκάτομ κρίθηκε ένοχος για 20 κατηγορίες. Οι δικαστές εξέδωσαν την ετυμηγορία τους μετά από δίκη που διήρκεσε σχεδόν τέσσερα χρόνια και στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 170 μάρτυρες ενώ παρουσιάστηκαν σχεδόν 20.000 αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Νγκαϊσόνα καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση και ο Γεκάτομ σε 15 χρόνια.

Η βία κυριαρχεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σχεδόν επί μια δεκαετία, ωστόσο μια πρόσφατη ειρηνευτική συμφωνία οδήγησε αυτόν τον μήνα στη διάλυση των δύο ομάδων ανταρτών που προκαλούν τις αναταραχές.

Η κρίση στη χώρα ξέσπασε το 2013, όταν η μουσουλμανική αντάρτικη συμμαχία Σελέκα κατέλαβε την εξουσία ρίχνοντας τον τότε πρόεδρο Φρανσουά Μποζιζέ.

Ως απάντηση δημιουργήθηκαν οι χριστιανικές πολιτοφυλακές αντι-Μπαλάκα, που επιδόθηκαν σε αιματηρές αντεπιθέσεις.

Στο περιθώριο των γεγονότων, τα δύο βασικά πρόσωπα αυτής της περιόδου, ο Πατρίς-Εντουάρ Νγκαϊσόνα και ο Άλφρεντ Γεκάτομ, κρίθηκαν ένοχοι από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για σειρά εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ανάμεσα στα εγκλήματα που τους αποδίδονται περιλαμβάνονται δολοφονίες, βασανιστήρια και διώξεις βάσει θρησκευτικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Νγκαϊσόνα διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στον συντονισμό των επιθέσεων, προσφέροντας χρηματοδότηση και εντολές στις ομάδες αντι-Μπαλάκα το 2013 και 2014.

Ο Γεκάτομ, γνωστός με το παρατσούκλι «Ράμπο», φέρεται να ηγήθηκε ένοπλων επιθέσεων στην πρωτεύουσα Μπανγκί στις 5 Δεκεμβρίου 2013, όπου σφαγιάστηκαν άμαχοι.

Η στρατηγική των δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν να στοχοποιήσουν τον μουσουλμανικό πληθυσμό στο σύνολό του, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρούς του έθνους».

Ο Γεκάτομ κατηγορείται ότι ενθάρρυνε αποτρόπαιες πράξεις από τους μαχητές του, όπως αποκεφαλισμούς, ακρωτηριασμούς και ταφή ανθρώπων εν ζωή.

Στην αρχή της δίκης, και οι δύο άνδρες δήλωσαν αθώοι.

Ποιος είναι ο Πατρίς-Εντουάρ Νγκαϊσόνα

Ο Νγκαϊσόνα υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία των αντι-Μπαλάκα και αυτοανακηρυγμένος πολιτικός συντονιστής τους. Απαγορεύτηκε να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2015 λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε στα άγρια επεισόδια της περιόδου.

Παρά το παρελθόν του, ανέλαβε υψηλά αξιώματα στον χώρο του αθλητισμόυ: Διετέλεσε πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας και διορίστηκε υπουργός Αθλητισμού, ενώ το 2018 εξελέγη στην εκτελεστική επιτροπή της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Αν οι κατηγορίες ήταν αληθινές, δε θα ήμουν εδώ σήμερα», είχε δηλώσει τότε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Δεν ανακατεύω την πολιτική με τον αθλητισμό. Ό,τι έχω κάνει, το έκανα για το καλό της πατρίδας μου», είχε προσθέσει.

Ο Νγκαϊσόνα συνελήφθη από τις γαλλικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2018 και παραδόθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2019.

