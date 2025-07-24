Γερμανία-Eλλάδα: Εντατικοποίηση ελέγχων στα αεροδρόμια

Σε όλο και υψηλότερα επίπεδα φαίνεται να κινείται το φαινόμενο της δευτερογενούς μετανάστευσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ασύλου, το 2025 περίπου 8.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν στην Ελλάδα υπέβαλαν εκ νέου αίτηση ασύλου στη Γερμανία. Τα δεδομένα αυτά αφορούν τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, ενώ για ολόκληρο το 2024 είχαν καταγραφεί περίπου 26.000 αντίστοιχες περιπτώσεις.

Εντάσεις στις ελληνογερμανικές σχέσεις λόγω της μεταναστευτικής πίεσης

Το ζήτημα εξελίσσεται σε κομβικό αγκάθι για τη σχέση μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου, καθώς η ελευθερία μετακίνησης εντός Σένγκεν επιτρέπει μεν προσωρινή παραμονή ως 90 ημερών, αλλά ο Κανονισμός του Δουβλίνου απαγορεύει σαφώς την υποβολή δεύτερης αίτησης ασύλου σε άλλη χώρα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών: «Άτομα που έχουν λάβει καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα, θα πρέπει να λαμβάνουν εκεί προστασία».

Εκπρόσωποι του γερμανικού Συνδικάτου Αστυνομικών, όπως ο Αντρέας Ρόσκοπφ, προειδοποιούν ότι οι έλεγχοι στα αεροδρόμια παραμένουν ανεπαρκείς. Όπως τονίζει, σημαντικός αριθμός προσφύγων ταξιδεύει αεροπορικώς από την Ελλάδα στη Γερμανία για να ζητήσει εκ νέου άσυλο, εκμεταλλευόμενοι τα «κενά» στα σημεία ελέγχου.

Ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων

Στη χερσαία μεθόριο, η γερμανική αστυνομία αυξάνει ήδη τους ελέγχους σε αυτοκινητοδρόμους και τοπικά δίκτυα, ωστόσο παραδέχεται ο Ρόσκοπφ ότι στα αεροδρόμια «υπάρχει κενό». Ο ίδιος ζητά περισσότερες αρμοδιότητες για την αστυνομία προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της δευτερογενούς μετανάστευσης, όπως αναφέρει και το γερμανικό πρακτορείο dpa.

Η εφημερίδα Welt υπενθυμίζει ότι το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Λειψίας άναψε το πράσινο φως για τις επιστροφές στην Ελλάδα «υγιών και ικανών για εργασία μεταναστών», κρίνοντας πως δεν υφίσταται εξαιρετική ανάγκη στη χώρα μας. Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα αποδεχθούν μαζικές επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία.

Αντιδράσεις οργανώσεων και νέες υποδομές για απελάσεις

Η ανθρωπιστική οργάνωση Pro Asyl επιμένει ότι στην Ελλάδα συνεχίζουν να επικρατούν «απάνθρωπες συνθήκες για τους πρόσφυγες», χωρίς ουσιαστική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, εντείνοντας τις αντιδράσεις.

Στο μεταξύ, η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στη θωράκιση των ελέγχων και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Πρόσφατα απελάθηκαν Αφγανοί που είχαν διαπράξει αδικήματα, καθώς και 43 άτομα προς το Ιράκ. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού τερματικού σταθμού απελάσεων στο αεροδρόμιο του Μονάχου, γεγονός που σηματοδοτεί την εντατικοποίηση των μέτρων.

