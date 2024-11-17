Αγώνα πολεμικών τεχνών στο Madison Square Garden παρακολούθησε ο Τραμπ χθες το βράδυ - Δίπλα του ο Ίλον Μασκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τη νίκη του, παρακολουθώντας αγώνες του Ultimate Fighting Championship (UFC) το βράδυ του Σαββάτου, μαζί με τον δισεκατομμυριούχο φίλο του Ίλον Μασκ και οπαδούς που επευφημούσαν στο βαριά φυλασσόμενο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη.

O Τραμπ θεωρεί τον πρόεδρο του UFC Ντάνα Γουάιτ στενό φίλο του και τους οπαδούς του αθλήματος μέρος της πολιτικής του βάσης.

Ο Τραμπ καθόταν μαζί με τον Γουάιτ και τον Μασκ παρακολουθώντας με μεγάλη προσοχή τους αγώνες και κάποιες φορές κουβέντιασε με τους αθλητές μετά τους αγώνες τους.

Μπήκε στην αρένα ενώ έπαιζε δυνατή μουσική και έγνεψε στο πλήθος. Πολλοί παρευρισκόμενοι τού ανταπέδωσαν τη χειρονομία.

Ο Τραμπ πέρασε αρκετές ώρες στο Madison Square Garden, παρακολουθώντας πέντε αγώνες μέχρι την 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο κύριος αγώνας ήταν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βαρών μεταξύ του Jon Jones και του Stipe Miocic. Ο νικητής Jones ευχαρίστησε τον Τραμπ σε ομιλία του και έδωσαν τα χέρια.

Τον αγώνα παρακολούθησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο Μασκ, ο τραγουδιστής Κιντ Ροκ και ο επόμενος υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Μαζί με τον Τραμπ ήταν επίσης η νέα επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, Τάλσι Γκάμπαρντ, και η τραγουδίστρια της κάντρι Τζέλι Ρολ.

Ο Τραμπ έκανε μερικές χορευτικές κινήσεις καθώς το τραγούδι «YMCA» έπαιζε από τα μεγάφωνα.

Η τελευταία φορά που ο Τραμπ βρέθηκε στο Madison Square Garden ήταν στην προεκλογική του συγκέντρωση, στις 27 Οκτωβρίου, όταν κωμικός που τον προλόγισε χλεύασε το Πουέρτο Ρίκο ως «νησί γεμάτο σκουπίδια».

Πηγή: skai.gr

