Δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει τον έλεγχο του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, ο ισραηλινός πρόεδρος, Μπενιαμίν Νετανιάχου τουλάχιστον έως ότου λάβει τις απαραίτητες εγγυήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη συνοριακή περιοχή μεταξύ της νότιας Γάζας και της Αιγύπτου έως ότου υπάρξει εγγύηση ότι δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί ως σανίδα σωτηρίας για το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Μέχρι να συμβεί αυτό, θα είμαστε εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είναι ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας;

Ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας είναι μια λωρίδα γης μήκους περίπου 14 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρων κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το πέρασμα της Ράφας. Ορίστηκε ως αποστρατιωτικοποιημένη συνοριακή ζώνη μετά την απόσυρση των ισραηλινών εποικισμών και στρατευμάτων από τη Γάζα το 2005 και εκτείνεται από τη Μεσόγειο έως το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ διασχίζοντας το Ισραήλ.

Πριν από το 2005, η ειρηνευτική συνθήκη του 1979 του Καμπ Ντέιβιντ με την Αίγυπτο, επέτρεπε στο Ισραήλ να έχει περιορισμένο αριθμό στρατευμάτων στον διάδρομο αλλά όχι βαριά τεθωρακισμένα. Μετά την αποχώρηση του Ισραήλ, ήταν ευθύνη της Αιγύπτου και της Παλαιστινιακής Αρχής, με 750 Αιγυπτιακούς αστυνομικούς που αναπτύχθηκαν για να αποτρέψουν το λαθρεμπόριο, έως ότου η Χαμάς πήρε τον έλεγχο της Γάζας το 2007. Καταλήφθηκε από το Ισραήλ τον Μάιο του 2024 μετά τη χερσαία επίθεσή του στη Ράφα.

Παρά τις αντίθετες προσπάθειες το διασυνοριακό λαθρεμπόριο μέσω υπόγειων διαδρομών συνεχίστηκε και το εκμεταλλεύτηκε η Χαμάς για να προμηθευτεί όπλα, αν και υπάρχουν στοιχεία ότι τα τελευταία χρόνια το λαθρεμπόριο όπλων διενεργείται μέσω της Μεσογείου.

Η Αίγυπτος συνεχίζει να απορρίπτει το ενδεχόμενο ισχυρής ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας απευθείας στα σύνορα και έχει έχει διαμηνύσει ότι μία τέτοια εξέλιξη θα απειλούσε τη συνθήκη ειρήνης.

