State Department: Δεν απελάθηκε ο γενικός πρόξενος της Κίνας στη Νέα Υόρκη

Ο γενικός πρόξενος της Κίνας στη Νέα Υόρκη δεν απελάθηκε αλλά αποχώρησε όπως ήταν προγραμματισμένο αφού ολοκληρώθηκε η θητεία του, διευκρίνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Νωρίτερα, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ είπε ότι ζήτησε την απέλαση του Κινέζου διπλωμάτη αφού μια πρώην βοηθός της κατηγορήθηκε ότι δρούσε κρυφά ως πράκτορας του Πεκίνου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων διευκρίνισε ότι ο γενικός πρόξενος Χουάνγκ Πινγκ δεν απελάθηκε.

