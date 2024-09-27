Ο εργολάβος που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή ενός πολυώροφου κτιρίου στη νότια Τουρκία, που κατέρρευσε από τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023, κοστίζοντας τη ζωή σε 96 ανθρώπους, καταδικάστηκε σήμερα σε 865 χρόνια κάθειρξη.

Η 14όροφη πολυκατοικία στα Άδανα κατέρρευσε από τον πρώτο σεισμό 7,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 4:17 τα ξημερώματα. Μόνο ένας από τους κατοίκους του κτιρίου επέζησε.

Από τον σεισμό και τους μετασεισμούς που επακολούθησαν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 53.500 άνθρωποι στην Τουρκία και σχεδόν 6.000 στη γειτονική Συρία.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, ο εργολάβος Χασάν Αλπαργκούν, που καταδικάστηκε σήμερα για «πρόκληση θανάτου και τραυματισμού περισσότερων του ενός ατόμων με πιθαδό δόλο», είχε καταφύγει στην κατεχόμενη Κύπρο την ημέρα του σεισμού, πριν παρουσιαστεί στην αστυνομία μια εβδομάδα αργότερα.

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας, που χτίστηκε το 1975, προκάλεσε αμέσως μετά το σεισμό σοβαρά ερωτήματα, καθώς τα Άδανα, σε απόσταση λιγότερο από 200 χλμ από το επίκεντρο του σεισμού, δεν υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις.

Εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια της δίκης, επεσήμαναν τις σοβαρές ελλείψεις στην κατασκευή υποστυλωμάτων που χρειάζονται για τη στήριξη ενός κτιρίου, καθώς και στην ποιότητα του σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε για την οικοδομή.

Ο εργολάβος υπερασπίστηκε τον εαυτό του υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή είχε λάβει έγκριση από τις αρχές.

Πάνω από 260 άνθρωποι που εμπλέκονται στην κατασκευή κτιρίων που κατέρρευσαν στον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023 συνελήφθησαν μέσα στις επόμενες εβδομάδες του σεισμού, ενώ ορισμένοι επιχείρησαν να φύγουν από την Τουρκία.

Από την αρχή του έτους έχουν ξεκινήσει πολλές δίκες σε όλη τη χώρα για να δικαστούν ορισμένοι από αυτούς τους εργολάβους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

