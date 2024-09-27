Πέθανε η ηθοποιός Maggie Smith σε ηλικία 89 ετών.

Είχε τον εμβληματικό ρόλο της καθηγήτριας McGonagall στις ταινίες του Χάρι Πότερ.

Οπως επισημαίνει το AP, επρόκειτο για μια αριστοτεχνική ηθοποιό που μάλιστα «μάγεψε» το κοινό στην οσκαρική ερμηνεία της για το «The Prime of Miss Jean Brodie» το 1969, απέκτησε φανατικούς θαυμαστές ως η κοντέσσα του Grantham στο «Downton Abbey» και λατρεύτηκε από τα παιδιά της γενιάς των 90s και όχι μόνο ως καθηγήτρια Minerva McGonagall στις ταινίες Χάρι Πότερ.

Οι γιοι της Σμιθ, Κρις Λάρκιν και Τόμπι Στίβενς, ανέφεραν σε δήλωση ότι η Σμιθ πέθανε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε νοσοκομείο του Λονδίνου.

«Αφήνει πίσω τις δύο γιους και πέντε πολυαγαπημένα εγγόνια που είναι συντετριμμένα από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους», ανέφερε η οικογένεια της σε δήλωση που έκανε στους δημοσιογράφους.

Η Smith χαρακτηρίστηκε ως εξέχουσα Βρετανίδα ηθοποιός εκπρόσωπος μιας γενιάς μεγάλων καλλιτεχνών που περιλάμβανε τη Vanessa Redgrave και την Judi Dench.

Η "Jean Brodie" της έφερε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου και το βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας (BAFTA) το 1969.

Πρόσθεσε ένα ακόμη Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για το "California Suite" το 1978.

