Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε σήμερα «να δράσει μέχρι τον Μάιο του 2027», όποτε και λήγει η θητεία του, ακόμη κι αν το πολιτικό του στρατόπεδο βρεθεί σε ευάλωτη θέση απέναντι στην ακροδεξιά, μια εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές, με τον Γάλλο πρόεδρο να παραδέχεται ότι «ο τρόπος διακυβέρνησης χρειάζεται βαθιές αλλαγές» μετά τις βουλευτικές εκλογές.

«Η επερχόμενη κυβέρνηση, η οποία θα αντικατοπτρίζει αναγκαία την ψήφο σας, θα συγκεντρώσει, ελπίζω, Ρεπουμπλικάνους από διαφορετικά φάσματα που θα γνωρίζουν με το θάρρος τους να αντιτάσσονται στα άκρα», τόνισε ο Μακρόν με ανοιχτή επιστολή του προς τους Γάλλους πολίτες, επιστολή που διανεμήθηκε στον Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

