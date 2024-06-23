Σαουδική Αραβία: Πάνω από 1.300 οι νεκροί προσκυνητές στο φετινό Χατζ

Ο υπουργός Υγείας της Σαουδικής Αραβίας Φάζαντ Αλ Τζαλάτζελ ανακοίνωσε σήμερα ότι 1.301 προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του φετινού χατζ, διευκρινίζοντας ότι οι περισσότεροι δεν είχαν άδειες για να παρευρεθούν στο ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα στη Μέκκα.

«Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 1.301, από τους οποίους το 83% δεν τους είχαν λάβει άδεια να κάνουν το χατζ. Είχαν διανύσει μεγάλες αποστάσεις κάτω από τον ήλιο, χωρίς να έχουν κατάλληλο καταφύγιο ή ανέσεις», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο Τύπου της Σαουδικής Αραβίας.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και πολλοί ηλικιωμένοι και άλλοι που έπασχαν από χρόνια νοσήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

