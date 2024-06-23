Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει πολλά να επιδείξει για το ταξίδι του στην Πιονγκγιάνγκ, όπως ένα νέο σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, μια συλλογή φωτογραφιών με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και ένα ζευγάρι σκύλων που του χάρισε προσωπικά ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ακριβώς όπως οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν δώσει μέχρι και πάντα σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο των διπλωματικών σχέσεων, η διπλωματία… των σκύλων φαίνεται να πέτυχε στις σχέσεις Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

«Φαίνεται ότι όλο αυτό έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει αυτή την εικόνα δύο "καλών παιδιών" που αγαπούν τα ζώα και χαίρονται που βλέπουν ο ένας τον άλλον και χτίζουν τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών τους και όλα πάνε πολύ καλά», δήλωσε ο Jan Kubik, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Rutgers και συγγραφέας του βιβλίου «Η δύναμη των συμβόλων ενάντια στα σύμβολα της εξουσίας».

Και συνέχισε: «Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και οι δύο είναι δικτάτορες. Δεν υπάρχει πιο καταπιεστικό καθεστώς στη γη από αυτό της Βόρειας Κορέας και ο «αθώος» Πούτιν εμπλέκεται σε έναν απολύτως αδιανόητο, καταστροφικό πόλεμο εναντίον μιας άλλης χώρας (της Ουκρανίας)», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει συνηθίσει οι ξένοι ηγέτες να του κάνουν δώρο διάφορα ζωάκια -από γάτες μέχρι άλογα- και κυρίως σκύλους.

Ξένοι αξιωματούχοι από την Ιαπωνία χάρισαν στον Πούτιν ένα σκυλί Ακίτα με το όνομα «Yume» ή «όνειρο» στα ιαπωνικά, το 2012, ως «ευχαριστώ» για τη βοήθεια που τους πρόσφερε μετά τον σεισμό του 2011.

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας είχε δώσει προηγουμένως στον πρόεδρο της Ρωσίας έναν σκύλο ράτσας «Karakachan», με το όνομα «Buffy». Το 2017, ο τότε πρόεδρος του Tουρκμενιστάν έδωσε στον Πούτιν ένα κουτάβι ως καθυστερημένο δώρο γενεθλίων, λίγες ημέρες μετά τα 65α γενέθλιά του. Και το 2019, ο πρόεδρος της Σερβίας χάρισε στον Πούτιν ένα κουτάβι με το όνομα «Pasha», ενώ ο ηγέτης της Κιργιζίας χάρισε στον Πούτιν ένα κουτάβι και ένα άλογο.

Τα «σκυλίσια» δώρα του Κιμ Γιονγκ Ουν έρχονται, αφού η Βόρεια Κορέα βοήθησε -με το αζημίωτο- τον Ρώσο πρόεδρο στον πόλεμο στην Ουκρανία, με 40 πυραύλους. Και τώρα, με τη νέα αμυντική συμφωνία τους, οι δύο χώρες αποφάσισαν ότι αν κάποια από τις δύο βρίσκεται σε πόλεμο, η άλλη θα παρέχει «στρατιωτική και άλλη βοήθεια με όλα τα μέσα που διαθέτει χωρίς καθυστέρηση» -μια συμφωνία που έχει βάλει φωτιά στη Δύση σχετικά με την επικίνδυνη συμμαχία.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εν τω μεταξύ, έχουν αναδείξει το γεγονός ότι η ράτσα σκύλων «Pungsan» -η ράτσα των σκύλων που χάρισε ο Κιμ στον Πούτιν- μπορεί να είναι αρκετά επιθετική. Η ράτσα του σκύλου, η οποία είναι αρκετά σπάνια, είναι «πιστή στον ιδιοκτήτη της και μοχθηρή όταν δέχεται επίθεση», σύμφωνα με άρθρο του TASS.

Ο Πούτιν στηρίζεται εδώ και καιρό στα ζώα και τη φύση ως μέσο επίδειξης της δύναμής του. Η Μόσχα δημοσιεύει τακτικά εικόνες του να ιππεύει ή να κυνηγά και να ψαρεύει χωρίς πουκάμισο για να στείλει το μήνυμα ότι είναι ένας σκληρός και «μάτσο» ηγέτης. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει βασιστεί στα σκυλιά του και ως στρατηγική δημοσίων σχέσεων, χρησιμοποιώντας τα τόσο για πολιτικά σχέδια εκφοβισμού όσο και για να ενισχύσει την εικόνα του ότι είναι ένας καλοπροαίρετος ηγέτης.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι όταν έχει κακή διάθεση, στηρίζεται στον σκύλο του, τον «Konni», ένα μαύρο λαμπραντόρ που του χάρισε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας. Μάλιστα, το 2007, ο Πούτιν έφτασε στο σημείο να φέρει τον «Konni» σε διμερή συνάντηση που είχε με την καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, στην κατοικία του στο Σότσι.

Εκείνη την εποχή υπήρχαν εικασίες ότι ήταν πιθανό ο Πούτιν να προσπαθούσε να εκφοβίσει τη Μέρκελ, η οποία είναι γνωστό ότι φοβάται τους σκύλους -την είχε δαγκώσει ένας σκύλος το 1995. Ο Πούτιν πάλι ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη φοβία της για τους σκύλους και δήλωσε ότι ήθελε να κάνει κάτι καλό για εκείνη.

Πηγή: skai.gr

