Σαφές μήνυμα στην ηγεσία του Ισραήλ και στον σύμμαχό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στέλνει με παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να παραμείνει στον διάλογο με τη Συρία», προκειμένου, όπως είπε, η Συρία να εξελιχθεί σε ένα κράτος ευημερίας και ανάπτυξης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε πριν λίγες εβδομάδες, στον Λευκό Οίκο τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, αλ Σάραα, τον οποίο η Ουάσινγκτον αποχαρακτήρισε «τρομοκράτη».
Η κατάσταση στη Συρία είναι αρκετά πολύπλοκη, καθώς στις εξελίξεις εμπλέκεται και η Τουρκία, την οποία το Ισραήλ θεωρεί απειλή για το ίδιο.
