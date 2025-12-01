Σαφές μήνυμα στην ηγεσία του Ισραήλ και στον σύμμαχό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στέλνει με παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να παραμείνει στον διάλογο με τη Συρία», προκειμένου, όπως είπε, η Συρία να εξελιχθεί σε ένα κράτος ευημερίας και ανάπτυξης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε πριν λίγες εβδομάδες, στον Λευκό Οίκο τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, αλ Σάραα, τον οποίο η Ουάσινγκτον αποχαρακτήρισε «τρομοκράτη».

Η κατάσταση στη Συρία είναι αρκετά πολύπλοκη, καθώς στις εξελίξεις εμπλέκεται και η Τουρκία, την οποία το Ισραήλ θεωρεί απειλή για το ίδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.