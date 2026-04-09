Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση του γραφείου του ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο.

«Δεν υπάρχει καμία εκεχειρία στον Λίβανο», ανέφερε ο Νετανιάχου. «Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με μεγάλη ισχύ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαταστήσουμε την ασφάλειά σας».

«Τα σημαντικά μας επιτεύγματα τόσο στο Ιράν όσο και απέναντι στον άξονα του κακού έχουν επιφέρει μια ιστορική αλλαγή στη θέση του Ισραήλ στην περιοχή», συνέχισε. «Έχουν επίσης οδηγήσει σε αλλαγές στις σχέσεις μας με χώρες με τις οποίες δεν είχαμε σχέσεις στο παρελθόν».

Όπως είπε, οι απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο θα έχουν δύο στόχους: τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και μια «ιστορική και βιώσιμη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Πηγή: skai.gr

