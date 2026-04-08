Νετανιάχου: Η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ - Το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επιτεύχθηκε «σε πλήρη συνεργασία» με το Ισραήλ και ότι η χώρα «δεν ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή».

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι «το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό του Ιράν θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη χώρα, είτε μέσω μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας είτε μέσω συνεχιζόμενων στρατιωτικών ενεργειών».

«Η εκεχειρία δεν είναι το τέλος. Έχουμε ακόμα στόχους να επιτύχουμε, είτε μέσω συμφωνίας είτε συνεχίζοντας τις μάχες», σημείωσε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν θα περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ θα «συνεχίσει να τους επιτίθεται».

Το Ισραήλ «είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τις μάχες ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη», προειδοποίησε.

«Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ. Το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ», δήλωσε ακόμη ο Νετανιάχου. Ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ χτύπησε το πυραυλικό πρόγραμμα και τους πυρηνικούς στόχους του Ιράν, θέτοντας το Ιράν χρόνια πίσω.

Πηγή: skai.gr

