Μελάνια Τραμπ: «Να τελειώσουν σήμερα» τα ψέματα που με συνδέουν με τον Έπσταϊν

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ διέψευσε από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη ότι είχε ποτέ οποιαδήποτε σχέση με τον απαξιωμένο χρηματιστή και καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν ή τη συνεργάτιδά του Γκιλέιν Μάξγουελ, με την οποία ανέφερε ότι είχε μόνο μια τυπική αλληλογραφία.
«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον Έπσταϊν πρέπει να τελειώσουν σήμερα» ανέφερε η Μελάνια, τονίζοντας ότι γνωρίστηκε πρώτη φορά με τον Έπσταϊν σε μία εκδήλωση το 2000, μαζί με τον σύζυγό της Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).
Κατά συνέπεια, τόνισε ότι οι φήμες ότι ήταν ο Έπσταϊν αυτός που την σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν επίσης ψέματα.
«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», δήλωσε, καλώντας παράλληλα το Κογκρέσο να παράσχει στα θύματά του δημόσια ακρόαση.
Ο Έπσταϊν συνελήφθη ξανά το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο θάνατός του το 2019 σε ένα κελί φυλακής στο Μανχάταν κρίθηκε ως αυτοκτονία.
