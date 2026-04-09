Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει μέρος των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δυσαρεστημένος από την άρνηση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να συμβάλουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ και εξοργισμένος επειδή τα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας δεν έχουν προχωρήσει, συζήτησε με τους συμβούλους του το ενδεχόμενο απόσυρσης μέρους των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters την Πέμπτη.

Το Reuters προσθέτει ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για μείωση των στρατευμάτων στην Ευρώπη, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ωστόσο, οι σκέψεις αυτές από μόνες τους δείχνουν πόσο έντονα έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και των ευρωπαίων συμμάχων της στο ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες. Υποδηλώνουν επίσης ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη δεν κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται αναμφισβήτητα στο χαμηλότερο σημείο τους από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σήμερα περισσότερα από 80.000 στρατεύματα στην Ευρώπη και έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότερα από 30.000 από αυτά τα στρατεύματα βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ σημαντικός αριθμός βρίσκεται επίσης στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες ενδέχεται να επηρεαστούν ή πόσοι στρατιώτες ενδέχεται τελικά να αποσυρθούν, αν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει με την ιδέα αυτή.

Το ΝΑΤΟ σε κρίση

Αν και ο Τραμπ διατηρεί εδώ και καιρό μια ταραχώδη σχέση με το ΝΑΤΟ – κατηγορώντας εδώ και χρόνια τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνα, οι τελευταίοι τρεις μήνες υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολοι.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ προκάλεσε μια διατλαντική κρίση όταν επανέλαβε τις απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενός εδάφους που ανήκει στη Δανία. Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει εκφράσει βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής θαλάσσιας οδού για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας που παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κλειστή παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν διευκρινίσει αν ανέμεναν την έναρξη οποιασδήποτε αποστολής στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση, ενώ πρόσθεσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν προσδιορίσει τι συγκεκριμένα αναμένουν από κάθε χώρα του ΝΑΤΟ.

WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τιμωρήσει ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Wall Street Journal μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να τιμωρήσει ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ λόγω της έλλειψης στήριξης στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση στρατευμάτων από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που θεωρούνται μη υποστηρικτικές στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν και την ανάπτυξή τους σε χώρες που έχουν κρατήσει μια πιο υποστηρικτική στάση. Το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει το κλείσιμο μιας αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, πιθανώς στην Ισπανία ή τη Γερμανία, σύμφωνα με τη WSJ.

«Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά του», δήλωσε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.