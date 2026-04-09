Αισιόδοξος για συμφωνία ο Τραμπ: Άλλα λένε δημόσια και άλλα στις συνομιλίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC News την Πέμπτη ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται σε εφικτό στάδιο, καθώς μια διπλωματική αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ετοιμάζεται να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες με στόχο την τερματισμό του πολέμου.

«Οι ηγέτες του Ιράν μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκεσαι σε μια συνάντηση σε σχέση με το πώς μιλούν στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. «Συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν. Να θυμάστε, έχουν ηττηθεί. Δεν διαθέτουν στρατό».

«Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι πολύ οδυνηρό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δείχνει ήδη σημάδια έντασης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να πραγματοποιούν επιθέσεις σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο, όπου έχει την έδρα της η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τις επιθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των επικείμενων διαπραγματεύσεων, όπως δήλωσαν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης στο NBC News. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη συνομιλία αυτή στη συνέντευξή του στο NBC News την Πέμπτη, αναφέροντας ότι οι Ισραηλινοί «περιορίζουν» τις επιχειρήσεις τους στο Λίβανο.

«Μίλησα με τον Μπίμπι και θα το χειριστεί με περισσότερη διακριτικότητα. Απλώς πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο διακριτικοί», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Βανς, μιλώντας στους δημοσιογράφους στην Ουγγαρία την Τετάρτη, χρησιμοποίησε παρόμοια ρητορική, λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί ίσως «να συγκρατηθούν λίγο» όσον αφορά τις πειθέσεις εναντίον του Λιβάνου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επίσης ζητήσει να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία. Ο Νετανιάχου δεν έχει δώσει καμία δημόσια ένδειξη ότι είναι διατεθειμένος να περιορίσει τις επιθέσεις, αν και την Πέμπτη δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει «άμεσες διαπραγματεύσεις» με τον Λίβανο.

«Επέμεινα ώστε η προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν να μην περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ, και συνεχίζουμε τις επιθέσεις με δύναμη», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι η «βαθιά φιλία» μεταξύ της ισραηλινής κυβέρνησης και του Τραμπ «αλλάζει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».

Πηγή: skai.gr

