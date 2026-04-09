Νετανιάχου: Εντολή για άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο - Στο τραπέζι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο Ισραήλ να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι το Ισραήλ «εκτιμά το κάλεσμα του πρωθυπουργού του Λιβάνου για την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού».

Axios: Την επόμενη εβδομάδα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου

Ο δημοσιογράφους του Axios, Barack Lavid, ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X ότι ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

«Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσινγκτον. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο πρέσβης στον Λίβανο Μισέλ Ίσα. Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στην Ουάσινγκτον Γιεχίελ Λάιτερ. Τη λιβανική πλευρά θα εκπροσωπήσει η πρέσβης της στη Ουάσινγκτον Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ», πρόσθεσε ο Lavid.

🚨A senior Israeli official says the direct negotiations between Israel and Lebanon will begin next week. The first meeting will take place at the State Department in Washington. The U.S. side will be led by the Ambassador to Lebanon Michel Issa. Israel will be represented by its… https://t.co/EUKkShQsX2 — Barak Ravid (@BarakRavid) April 9, 2026

Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι συνομιλίες αυτές θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Σημείωσε ότι δεν έχει καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος ακόμη, όμως η Βηρυτός χρειάζεται τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.

Κατς: Περισσότεροι από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν χθες

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι περισσότεροι από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη χθεσινή μεγάλη επίθεση σε ολόκληρο τον Λίβανο και ότι η οργάνωση «ζητά κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Η επιχείρηση Eternal Darkness αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, αφήνοντάς την αποδιοργανωμένη λόγω της έκτασης της επίθεσης», δήλωσε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

«Περισσότεροι από 200 τρομοκράτες εξοντώθηκαν χθες, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων έχουν εξοντωθεί σε αυτή την εκστρατεία σε πάνω από 1.400, αριθμός που υπερδιπλασιάζει τον αντίστοιχο του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου», σημείωσε.

Ακόμη, υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ «ζητά κατάπαυση του πυρός», ενώ, όπως ανέφερε, και οι Ιρανοί υποστηρικτές της ασκούν πιέσεις και διατυπώνουν απειλές, εκφράζοντας έντονη ανησυχία ότι το Ισραήλ ενδέχεται να τη συντρίψει.

«Ο ισραηλινός στρατός (IDF) είναι έτοιμος να αναλάβει δράση με τη χρήση βίας, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το σχέδιο για τη «ζώνη ασφαλείας» στον Λίβανο

Ο Κατς περιέγραψε επίσης λεπτομερώς τις προσπάθειες του IDF να δημιουργήσει μια νέα «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι αυτή περιλαμβάνει «τέσσερις γραμμές».

Η πρώτη είναι το συνοριακό μέτωπο, όπου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα ισοπεδώσει χωριά του Λιβάνου για να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να τα χρησιμοποιήσει ως ορμητήρια για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Η δεύτερη είναι η «αμυντική γραμμή» στο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός διατηρεί επί του παρόντος πέντε στρατιωτικά φυλάκια. Ο Κατς ανέφερε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 15 στο νότιο Λίβανο.

Η τρίτη είναι η «αντιαρματική γραμμή», από την οποία η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εκτοξεύσει αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυραύλους απευθείας εναντίον ισραηλινών οικισμών. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την ανάπτυξη των δυνάμεών του κατά μήκος αυτής της γραμμής.

Η τέταρτη είναι ο ποταμός Λιτάνι, όπου, σύμφωνα με τον Κατς, ο ισραηλινός στρατός θα «αποτρέψει περαιτέρω διείσδυση τρομοκρατών και την επιστροφή των κατοίκων προς τα νότια».

«Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί από αέρος… με μεγάλη δύναμη, εναντίον των τρομοκρατών και των εκτοξευτών ρουκετών στην περιοχή του Λιτάνι, καθώς και εναντίον των θέσεων εκτόξευσης σε ολόκληρο τον Λίβανο εκτός της περιοχής του Λιτάνι», πρόσθεσε ο Κατς.

Πηγή: skai.gr

