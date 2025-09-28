Νετανιάχου: Πιστεύω ότι 20 από τους 48 ομήρους στη Γάζα είναι ακόμη ζωντανοί

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι εκτιμά πως 20 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται ζωντανοί στη Γάζα, τονίζοντας πως το Ισραήλ παραμένει δεσμευμένο να απελευθερώσει «όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν πιστεύει πως 20 από τους συνολικά 48 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις είναι ακόμη ζωντανοί. «Ναι, το πιστεύω», απάντησε.

Πρόσθεσε ότι «όλα τα έθνη του κόσμου πρέπει να πουν ένα πράγμα στη Χαμάς: απελευθερώστε τους ομήρους, όλους, και καταθέστε τα όπλα. Αν το κάνετε, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αμέσως».

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συζητηθεί η αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μέσα στις πρώτες 48 ώρες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ είχε εκφράσει ανησυχία λέγοντας ότι «ενδέχεται κάποιοι από τους 20 να είναι νεκροί τις τελευταίες ημέρες», κάτι που έχει προκαλέσει ανησυχία στις οικογένειες των ομήρων, καθώς δεν έχουν ενημερωθεί για τέτοιες εξελίξεις.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού έγιναν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι έχει χάσει την επαφή με δύο ομήρους, τα ονόματα των οποίων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν αιτήματος των οικογενειών τους, και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης της Γάζας, όπου, όπως υποστηρίζει, κρατούνταν οι αιχμάλωτοι.

Εκτός από τους 20 ομήρους που θεωρούνται ζωντανοί και τους 26 που έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό, υπάρχουν ακόμη δύο για τους οποίους το Ισραήλ έχει εκφράσει «σοβαρή ανησυχία».



