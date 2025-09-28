Κοινό μέτωπο Όρμπαν-Φίτσο κατά των πιέσεων της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Σλοβάκος ομόλογός του Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν το ρωσικό πετρέλαιο, απορρίπτοντας τις πιέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ και τονίζοντας πως το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας αποτελεί κυρίαρχη απόφαση.

«Κανείς δεν πρέπει να μας λέει από πού θα παίρνουμε το αέριο και το πετρέλαιό μας», δήλωσε ο Φίτσο σε ένα μικρό πλήθος στο Έστεργκομ της Ουγγαρίας, προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι κυρίαρχο δικαίωμα μιας χώρας να αποφασίζει για το δικό της ενεργειακό μείγμα».

Ο Φίτσο στήριξε τη θέση του Όρμπαν, χαρακτηρίζοντας τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακόψει την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία «πολιτική και ιδεολογική απόφαση» που δεν θα πλήξει μόνο τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, αλλά θα βλάψει ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι δύο ηγέτες υποστήριξαν ότι η εγκατάλειψη των προμηθειών μέσω του αγωγού Ντρούζμπα θα ήταν οικονομικά και τεχνικά αδύνατη, καθώς η χερσαία τους θέση περιορίζει τις δυνατότητες μείωσης της εξάρτησής τους από τη ρωσική ενέργεια. Αυτό τους φέρνει σε αντίθεση με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, που εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα κατά των εναπομεινάντων εξαγωγών ρωσικού αργού.

Ο Όρμπαν και ο Σλοβάκος πρόεδρος Πέτερ Πέλεγκρίνι συζήτησαν το ζήτημα την περασμένη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Φίτσο να περιγράφει τη συνάντηση ως εποικοδομητική.



