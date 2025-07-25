Το ενδεχόμενο να έχει τηλεφωνική επικοινωνία αυτή την εβδομάδα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να δουν αν είναι εφικτή μια συνάντηση ηγετών στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Με τηλεφωνικές κλήσεις με τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ) Πούτιν και τον (Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ) Τραμπ εντός αυτής της εβδομάδας, θα δούμε αν μπορούμε να φέρουμε αυτούς τους ηγέτες κοντά στην Κωνσταντινούπολη, αυτή είναι η προσπάθειά μας», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τη συνάντηση ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών αυτή τη βδομάδα στην Κωνσταντινούπολη για ένα τρίτο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών οι οποίες δεν απέδωσαν καρπούς όσον αφορά την επίτευξη εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.