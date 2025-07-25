Απλή απόφαση θα φαινόταν για την κυβέρνηση Τραμπ: να δώσει στη δημοσιότητα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν ή να τα κρατήσει μακριά από το φως της δημοσιότητας.

Ωστόσο, στις πιο συνωμοσιολογικές γωνιές του διαδικτύου, εκεί όπου κατοικούν οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου, η υπόθεση εξελίσσεται σε εσωτερικό ρήγμα. Οι χρήστες διχάζονται: να εμπιστευθούν τον Τραμπ ή να απαιτήσουν διαφάνεια για την υπόθεση που τον έχει αγγίξει επικοινωνιακά και πολιτικά;

«Μην αποσπάστε από τα παπαγαλάκια του Έπσταϊν», έγραψε ένας υποστηρικτής του Τραμπ στη σελίδα TheDonald, προσθέτοντας: «Δεν ζήτησα ποτέ να δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία του Έπσταϊν, γιατί δεν είμαι εντελώς ηλίθιος».

Αλλά αυτή η στάση δεν είναι καθολική.

«Διαφάνεια για τον Έπσταϊν ΤΩΡΑ!!!» έγραψε άλλος χρήστης. Ένας τρίτος απάντησε επικριτικά στον Τραμπ, για τις πρόσφατες δηλώσεις του κατά υποστηρικτών που επιμένουν στο θέμα: «Μην επιτίθεσαι στη βάση σου… Αυτό σε κάνει να φαίνεσαι ένοχος».

Οι αντιδράσεις αναζωπυρώνονται καθώς νέες πληροφορίες για τη σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν έρχονται στο φως, ενώ ταυτόχρονα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει επαφές με την καταδικασμένη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε φίλος με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του ’90 και στις αρχές του 2000, ωστόσο δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα στο πλαίσιο των ερευνών. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η σχέση τους διακόπηκε δύο χρόνια πριν τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2006. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει πως η ρήξη τους συνδέεται με τη συμπεριφορά του Έπσταϊν και πως «ο πρόεδρος τον πέταξε έξω από το κλαμπ του επειδή ήταν διεστραμμένος».

Παρ' όλα αυτά, αρκετοί συντηρητικοί ζητούν επίμονα διαφάνεια. «Δώστε στη δημοσιότητα τα γ@μημένα αρχεία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις.

Η δυσαρέσκεια εκφράζεται πλέον και από επιφανείς υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι επί χρόνια απαιτούσαν διαλεύκανση της υπόθεσης Έπσταϊν. Ανάμεσά τους και η ακροδεξιά συνωμοσιολόγος Λόρα Λούμερ, η οποία έγραψε πως «ο Τραμπ δεν εμπλέκεται» στα αρχεία, όμως τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της ήταν άκρως επιθετικά: «Από πού το ξέρεις;» και «Έκανε πάρτι μαζί του, μην το ξεχνάς».

Δεκάδες χρήστες ανήρτησαν παλιές φωτογραφίες του Τραμπ με τον Έπσταϊν, ενώ σε πολλές πλατφόρμες επανεμφανίζονται συνθήματα όπως «Δώστε τα αρχεία του Έπσταϊν» και «Ο Έπσταϊν δεν αυτοκτόνησε», σύνθημα που παραπέμπει στη δημοφιλή θεωρία συνωμοσίας πως ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε στη φυλακή το 2019 και δεν αυτοκτόνησε, όπως δηλώνει το επίσημο πόρισμα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI απέρριψαν αυτή τη θεωρία σε σχετικό υπόμνημα, ξεκαθαρίζοντας επίσης ότι δεν υπάρχει «λίστα πελατών» του Έπσταϊν που να εμπλέκει επώνυμους σε εγκληματικές δραστηριότητες, πέραν της Μάξγουελ.

Παρά ταύτα, το υπόμνημα αυτό φούντωσε και πάλι τη δημόσια συζήτηση για την υπόθεση.

Αρκετοί MAGA influencers (υποστηρικτές του συνθήματος Make America Great Again) όπως η Λούμερ, ο Τζακ Ποζόμπιεκ και ιστότοποι όπως το ZeroHedge, φαίνεται να αποστασιοποιούνται τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να στρέψουν την προσοχή του κοινού σε άλλα ζητήματα.

Ωστόσο, άλλοι, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, ο Στιβ Μπάνον και ο Μπένι Τζόνσον, συνεχίζουν να καλύπτουν την υπόθεση εντατικά.

Η αναστάτωση είναι τέτοια που ακόμη και σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές του Τραμπ στρέφονται εναντίον του. Ο Τζέικομπ Τσάνσλεϊ – ο αποκαλούμενος «QAnon Shaman» – ανήρτησε πρόσφατα υβριστικά μηνύματα κατά του Τραμπ, λίγο πριν διαγραφεί ο λογαριασμός του.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση, προβάλλοντας άλλα θέματα. Στο TheDonald, πλέον η υπόθεση Έπσταϊν είναι μόνο ένα από τα πολλά θέματα – μαζί με συζητήσεις για τα εμβόλια, την ακύρωση της εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρ και πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016.

Τα εν λόγω έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την εμπλοκή της Ρωσίας, οδήγησαν συμμάχους του Τραμπ να ζητούν τη σύλληψη του πρώην προέδρου Ομπάμα, με τον ίδιο να απαντά πως πρόκειται για «γελοία και αδύναμη απόπειρα αποπροσανατολισμού».

Για πολλούς, όπως συνέβη και με την υπόθεση Έπσταϊν, δημιουργούνται μεγάλες προσδοκίες για αποκαλύψεις που σπάνια επιβεβαιώνονται.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται, με χρήστες να προσπαθούν να ερμηνεύσουν «κρυφά μηνύματα» πίσω από τις πράξεις του Τραμπ, ενώ αναρωτιούνται γιατί δεν δόθηκαν τα αρχεία από τη διοίκηση Μπάιντεν – εφόσον πράγματι περιέχουν στοιχεία που πλήττουν τον πρώην πρόεδρο.

«Εδώ και δέκα χρόνια, η αριστερά ψάχνει κάτι να ρίξει ανάμεσα στον Τραμπ και το MAGA», έγραψε ένας χρήστης. «Αυτό ήταν το πιο επιτυχημένο χτύπημά τους μέχρι τώρα».

Κάποιος άλλος απάντησε: «Ο Τραμπ έσκαψε μόνος του τον λάκκο, με το στόμα του».

Πηγή: skai.gr

