Νετανιάχου: Κατάκτηση όλης της Γάζας με κάθε τίμημα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε την Τρίτη με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για να επεξεργαστεί σχέδια πολέμου στη Γάζα, και φέρεται να τάχθηκε υπέρ της ανάληψης του ελέγχου ολόκληρου του θύλακα από τον στρατό, ακόμη και αν αυτό θα σήμαινε ότι οι υπόλοιποι όμηροι θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο ή και να εκτελεστούν από τη Χαμάς, αναφέρουν οι Times of Israel.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω επίμονων αναφορών για κλιμακούμενη ένταση μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, σχετικά με την προοπτική πλήρους κατάληψης του θύλακα από τις ισραηλινές δυνάμεις, με τον γιο του πρωθυπουργού Γιάιρ μάλιστα να υπονοεί ότι ηγείται πραξικοπήματος

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε σε σύντομη δήλωση ότι ο Νετανιάχου «πραγματοποίησε σήμερα μια περιορισμένη συζήτηση για την ασφάλεια που διήρκεσε περίπου 3 ώρες, κατά την οποία ο αρχηγός του επιτελείου παρουσίασε τις επιλογές για τη συνέχιση της εκστρατείας στη Γάζα».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι έτοιμες να εφαρμόσουν οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας», επισημαίνει εμφατικά η δήλωση, μια προφανής αναφορά στην αναφερόμενη αντίθεση του αρχηγού των IDF στα σχέδια ανακατάληψης της Γάζας, μετά την προφανή κατάρρευση των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς τις τελευταίες εβδομάδες.

Η συνάντηση είχε ως στόχο να οριστικοποιηθεί ένα σχέδιο που θα παρουσιαστεί σε μια ευρύτερη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε πολλά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνάντηση της Τρίτης ήταν ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Υποστράτηγος Ιτζίκ Κοέν.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς - και οι δύο ένθερμοι υποστηρικτές της πλήρους κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ - αποκλείστηκαν από τη συνάντηση, ανέφερε το πρακτορείο Israel Hayom.

Ο Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε στους υπουργούς αυτή την εβδομάδα ότι θα επιδιώξει την υποστήριξη του υπουργικού συμβουλίου για ένα σχέδιο πλήρους κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις αντιρρήσεις εντός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, αφοσιωμένοι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, καλούν τον Ζεμίρ να παραιτηθεί αν δεν του αρέσουν οι εντολές του Νετανιάχου.

Μετά τη συνάντηση, μια ανώνυμη πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι ο Νετανιάχου «κλίνει έντονα» προς την κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα. Άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένων των Ynet και i24 News, μετέδωσαν παρόμοια ρεπορτάζ, όλα επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Μια πηγή δήλωσε στον Kan ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η στρατιωτική εκστρατεία για την απόκτηση πλήρους ελέγχου της Γάζας πιθανότατα θα θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους ομήρους, εκ των οποίων 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και το αμυντικό κατεστημένο παραμένουν αντίθετοι στο σχέδιο, εν μέρει επειδή θέτει τους ομήρους σε κίνδυνο εκτέλεσης από τους απαγωγείς τους σε περίπτωση που στρατεύματα προσεγγίσουν εκεί που κρατούνται.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας, αλλά σύμφωνα με το νέο σχέδιο, αναμένεται ότι ο στρατός θα καταλάβει και την υπόλοιπη περιοχή, φέρνοντας ολόκληρο τον θύλακα υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ο στρατός έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να επιχειρήσει σε ορισμένες περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι θα τους εκτελέσει εάν πιστέψει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάζουν.

Δεν είναι επίσης σαφές τι θα σήμαινε μια τέτοια κίνηση για τα εκατομμύρια πολιτών της Λωρίδας και τις ανθρωπιστικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον θύλακα, με μη κυβερνητικές οργανώσεις να προειδοποιούν με ανθρωπιστική καταστροφή.

Πηγή: skai.gr

