Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στη στέγη ενός από τα κτίρια του Λευκού Οίκου και αστειεύτηκε σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης «πυρηνικών πυραύλων», σε μια χρονική περίοδο όπου η ένταση με τη Ρωσία ολοένα και αυξάνεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από μέλη της ασφάλειάς του και υπό την προστασία ελεύθερων σκοπευτών, περιπλανήθηκε για περίπου 20 λεπτά στη στέγη του κτιρίου που στεγάζει την αίθουσα Τύπου.

Επιθεώρησε τον χώρο όπου θα κατασκευαστεί η αίθουσα χορού, υπό το βλέμμα δεκάδων δημοσιογράφων που συνωστίζονταν από κάτω, σε απόσταση.

Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το τι σκοπεύει να φτιάξει, εκείνος απάντησε αστειευόμενος: «Πυραύλους», κατόπιν «πυρηνικούς πυραύλους», προτού μιμηθεί με το χέρι του, όπως φάνηκε, την εκτόξευση ενός τέτοιου πυραύλου.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως «έκανε μια μικρή βόλτα».

«Είναι απλά ένας τρόπος να ξοδέψω τα χρήματά μου για τη χώρα», ανέφερε επίσης ο δισεκατομμυριούχος, διαβεβαιώνοντας πως θα χρηματοδοτήσει ο ίδιος τις εργασίες ανακαίνισης που ξεκινούν στον Λευκό Οίκο έπειτα από εντολή του.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν εμπλακεί σε μια ρητορική κλιμάκωσης εδώ και ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα πως διέταξε την ανάπτυξη δύο πυρηνικών υποβρυχίων κοντά στη Ρωσία, ως αντίδραση στις δηλώσεις, που έκρινε προκλητικές, του πρώην προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος εντείνει από το 2022 τα εμπρηστικά σχόλια προς τους Δυτικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά της, η Μόσχα ήρε ένα μορατόριουμ για την ανάπτυξη όπλων μεσαίου βεληνεκούς, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι πυροδοτεί την κούρσα των εξοπλισμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να αφήσει τη σφραγίδα του στον Λευκό Οίκο, εμπνεόμενος από το πολυτελές στυλ των ιδιωτικών του ακινήτων.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ διέταξε να πλακοστρωθεί το γρασίδι του περίφημου Κήπου των Ρόδων και να διακοσμηθεί το Οβάλ Γραφείο με χρυσές λεπτομέρειες.

Ο 79χρονος ηγέτης ανακοίνωσε την κατασκευή μιας μεγάλης αίθουσας δεξιώσεων, σε αυτό που αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο εργοτάξιο στον Λευκό Οίκο για πάνω από έναν αιώνα.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως οι εργασίες, το ύψος των οποίων αναμένεται σε 200 εκατομμύρια δολάρια, θα χρηματοδοτηθούν από τον ίδιο όπως και από ιδιώτες δωρητές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

