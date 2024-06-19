Οι ΗΠΑ αντέδρασαν χθες, Τρίτη, στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτήρισε «αδιανόητο» το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν μπορεί να καθυστερήσει την παροχή όπλων στο Ισραήλ για τον πόλεμό του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πραγματικά δεν γνωρίζουμε για ποιο πράγμα μιλά», απάντησε στον Νετανιάχου η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν- Πιέρ.

Με εξαίρεση «ένα συγκεκριμένο φορτίο πυρομαχικών», «δεν υπάρχουν άλλες παύσεις (…) όλα τα υπόλοιπα κινούνται με βάση τη σωστή διαδικασία», υπογράμμισε η Αμερικανίδα αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είχε επισημάνει νωρίτερα χθες ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να εξετάζουν» την παράδοση κάποιων βομβών στο Ισραήλ, η οποία είχε ανασταλεί λόγω των ανησυχιών ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στη Ράφα, αλλά φροντίζουν «να διαθέτει το Ισραήλ ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Give us the tools and we'll finish the job. pic.twitter.com/eQHpyd9q0X — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 18, 2024

«Συνεχίζουμε την εξέταση της αποστολής βομβών 2.000 λιβρών (907 κιλά) εξαιτίας των ανησυχιών μας σχετικά με τη χρήση τους σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως η Ράφα. Ωστόσο όλα τα υπόλοιπα προχωρούν κανονικά (…) με στόχο να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι των πολλών προκλήσεων (που αντιμετωπίζει)», τόνισε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε βίντεο που ανήρτησε χθες στο Χ ο Νετανιάχου, μιλώντας στα αγγλικά, χαρακτήρισε «αδιανόητο» το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες η Ουάσινγκτον «παρακρατά όπλα και πυρομαχικά από το Ισραήλ».

«Το Ισραήλ, ο στενότερος σύμμαχος των ΗΠΑ, που δίνει μάχη για την ύπαρξή του, που πολεμά εναντίον του Ιράν και άλλων κοινών μας εχθρών», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ ο Αμερικανός υπουργός τον διαβεβαίωσε ότι «η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται νύκτα ημέρα για να άρει τα κωλύματα». «Πραγματικά ελπίζω αυτό όντως να συμβαίνει. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει», τόνισε.

«Πώς είναι δυνατόν τα όπλα και τα πυρομαχικά που έχουμε αγοράσει με τα χρήματά μας να καθυστερούν να φτάσουν από τις ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Νετανιάχου.

«Στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου ο (πρωθυπουργός της Βρετανίας Ουίνστον) Τσόρτσιλ είπε στις ΗΠΑ ‘δώστε μας τα εργαλεία και θα κάνουμε τη δουλειά’», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Και τώρα εγώ λέω δώστε μας τα εργαλεία και θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά πολύ πιο γρήγορα».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

