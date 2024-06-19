Ανθρωπιστική κρίση στην Αϊτή. Ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων αυξήθηκε κατά 60% από τον Μάρτιο στη χώρα, εξαιτίας της κλιμάκωσης της βίας των συμμοριών, και πλέον συνολικά φθάνει σχεδόν τους 600.000, ανέφερε χθες Τρίτη ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Οι αριθμοί τους οποίους βλέπουμε σήμερα είναι άμεση συνέπεια των χρόνων βίας, που κλιμακώθηκε, έφθασε σε νέα κορύφωση τον Φεβρουάριο, και του καταστροφικού ανθρωπιστικού αντίκτυπου», σχολίασε ο Φιλίπ Μπρανσά, επικεφαλής του παραρτήματος του ΔΟΜ στην Αϊτή.

«Η ατελείωτη κρίση στην Αϊτή αναγκάζει ολοένα περισσότερους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, να τα παρατάνε όλα πίσω. Αυτές δεν είναι αποφάσεις που λαμβάνονται ελαφρά. Και το χειρότερο: για πολλούς, δεν είναι η πρώτη φορά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν από τον ΔΟΜ χθες, η χώρα μετράει πλέον 578.074 εκτοπισμένους, από 362.551 στις αρχές Μαρτίου, επί συνολικού πληθυσμού 10 εκατ. κατοίκων.

Ενώ ακόμη το 2024 βρίσκεται στο μέσον του, ο αριθμός των εκτοπισμένων φέτος είναι «σχεδόν ίσος» με αυτόν όλου του 2023, κάτι που υπογραμμίζει πόσο επιδεινώθηκε η κατάσταση ασφαλείας, σημειώνεται στο κείμενο.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον μεγάλο αριθμό κατοίκων που εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς για να καταφύγουν σε άλλες περιοχές, που δεν είχαν κατ’ ανάγκη τους απαιτούμενους πόρους για την υποδοχή τους.

Ο ΔΟΜ κατέγραψε έτσι σχεδόν 95.000 ανθρώπους που εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα μεταξύ της 8ης Μαρτίου και της 9ης Απριλίου, κατευθυνόμενοι κυρίως στην επαρχία Γκραντ Σιντ, όπου οι εκτοπισμένοι αποτελούν πλέον το 10% του πληθυσμού.

Η Αϊτή παραμένει βυθισμένη για δεκαετίες σε πολιτική αστάθεια. Όμως τους τελευταίους μήνες, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία κλιμάκωση της βίας των συμμοριών, που ελέγχουν περίπου το 80% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς.

Σε εθνική κλίμακα, οι περισσότεροι από τους περίπου 600.000 εκτοπισμένους (το 80%) φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών, κατά δεδομένα του ΔΟΜ.

Αλλά αυτό δεν ισχύει στην πρωτεύουσα, όπου χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότεροι αυτοσχέδιοι χώροι υποδοχής —ειδικά σχολεία— κι οι εκτοπισμένοι ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες.

Ο ΔΟΜ εκτιμά πλέον πως ο αριθμός των εκτοπισμένων στη μητρόπολη Πορτ-ο-Πρενς φθάνει σχεδόν τους 185.000, με άλλα λόγια αυξήθηκε κατά 15% από τον Μάρτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

