Ενισχύεται το μέτωπο Ρωσίας - Βόρειας Κορέας κατά της Δύσης στην Πιονγιάνγκ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν είχαν συνάντηση κορυφής την Τετάρτη μετά από μια μεγάλη τελετή υποδοχής στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ στην βορειοκορεατική πρωτεύουσα, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με τους δυο ηγέτες να δεσμεύονται να αναπτύξουν τους δεσμούς των εθνών τους.



Στη συνέχεια, ο Κιμ και ο Πούτιν πήγαν στο παλάτι Kumsusan για απευθείας συνομιλίες, με τον Ρώσο πρόεδρο να εκπέμπει μηνύματα για το τέλος της κυριαρχίας της Δύσης, και την ανάδειξη νέων συμμαχιών μεταξύ της Ρωσίας και άλλων αναπτυσσόμενων κρατών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέγραψαν μια νέα «Συνολική Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης». Το περιεχόμενο του εγγράφου δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί



«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνεπή και ακλόνητη υποστήριξή σας στη ρωσική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης του ουκρανικού», δήλωσε ο Πούτιν κατά την έναρξη των συνομιλιών με τον Κιμ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.



«Ελπίζω ότι η επόμενη συνάντησή μας θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα» σημείωσε ο Πούτιν.



Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα «πολεμά την ηγεμονική, ιμπεριαλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους», ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν χάρισε στον Κιμ Γιονγκ Ουν μια λιμουζίνα Aurus, ένα εγχειρίδιο ναυάρχου και ένα σετ τσαγιού.



Η συνεργασία των δύο χωρών είναι μια «μηχανή για την επιτάχυνση της οικοδόμησης ενός νέου πολυπολικού κόσμου» και η επίσκεψη του Πούτιν καταδεικνύει το αήττητο και την ανθεκτικότητα της φιλίας και της ενότητάς τους, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA.

«Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα εισέρχονται σε μια περίοδο νέας ευημερίας» δήλωσε από πλευράς του ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

«Η Ρωσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση της στρατηγικής ισορροπίας» σημείωσε ο Κιμ. «Στηρίζουμε πλήρως τη ρωσική ‘’στρατιωτική επιχείρηση’’ στην Ουκρανία» ξεκαθάρισε.

«Η Βόρεια Κορέα σκοπεύει να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία» διεμήνυσε. Η Βόρεια Κορέα θα υποστηρίξει τη ρωσική πολιτική άνευ όρων δήλωσε μάλιστα ο Κιμ.



Ο Πούτιν επισκέφθηκε την Πιονγιάνγκ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2000. Ο Πούτιν επισκέφθηκε τον τάφο του ιδρυτή της ΛΔΚ Κιμ Ιλ Σουνγκ και κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατού. Όσο για τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, έχει επισκεφθεί τη Ρωσία τρεις φορές το 2001, το 2002 και το 2011.

