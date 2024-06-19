Φρικτό έγκλημα στην Άγκυρα: Βρετανός μεγιστάνας δολοφόνησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη στην Τουρκία το φρικτό έγκλημα που έγινε στην Άγκυρα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Βρετανός μεγιστάνας δολοφόνησε τη 40χρονη Τσέχα σύζυγό του μέσα στο σπίτι και μετά αυτοκτόνησε.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μετά από έντονη συζήτηση του ζευγαριού για κάποια συζήτηση που δέχθηκε η σύζυγος στο κινητό της.

Τραγικό στοιχείο στην υπόθεση είναι πως η γυναικοκτονία σημειώθηκε ενώ τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας τριών, τεσσάρων και 14 ετών βρίσκονταν στο σπίτι.

Tην επιμέλειά τους έχουν αναλάβει συγγενείς της μητέρας, που ταξίδεψαν στην Τουρκία μετά το φρικτό συμβάν.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014 και έζησε στην Πράγα για αρκετά χρόνια προτού μετακομίσει στην Τουρκία, αφού η δουλειά του συζύγου τον οδήγησε στη Μέση Ανατολή.

Το θύμα, γνωστή παρουσιάστρια στην Τσεχία, είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου της σε φιλανθρωπικό έργο.

Πηγή: skai.gr

