Νετανιάχου: Η συνάντηση με τον Τραμπ επικεντρώθηκε στις προσπάθειες απελευθέρωσης ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε στις προσπάθειες απελευθέρωσης ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να «εξαλείψει» τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι συζήτησαν τις συνέπειες και τις δυνατότητες «της μεγάλης νίκης που πετύχαμε επί του Ιράν».

Αυτή ήταν η τρίτη επίσκεψη Νετανιάχου στις ΗΠΑ από τότε που ο αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στις 20 Ιανουαρίου.

Το βράδυ της Τρίτης Νετανιάχου και Τραμπ είχαν μια δεύτερη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Στη συνάντηση των δύο ηγετών συζητήθηκαν οι προσπάθειες διασφάλισης της εκεχειρίας στη Γάζα και η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Σύμφωνα με την εβραϊκή εφημερίδα Israel Hayom, συζητήθηκε επίσης το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η Γάζα την «επόμενη μέρα» του πολέμου με τη Χαμάς.

Όσον αφορά στο Ιράν, οι ηγέτες φέρονται να συζήτησαν τρόπους για να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να επανεκκινήσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της μετά την επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Πηγή: skai.gr

