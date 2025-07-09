Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Τρίτη για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν για τη Γάζα, καθώς ο απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ισραηλινός ηγέτης αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο το βράδυ της Τρίτης μετά από μια συνάντηση που διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, χωρίς πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών συζητήθηκαν οι προσπάθειες διασφάλισης της εκεχειρίας στη Γάζα και η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Σύμφωνα με την εβραϊκή εφημερίδα Israel Hayom, συζητήθηκε επίσης το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η Γάζα την «επόμενη μέρα» του πολέμου με τη Χαμάς.

Όσον αφορά στο Ιράν, οι ηγέτες φέρονται να συζήτησαν τρόπους για να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να επανεκκινήσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της μετά την επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν επίσης για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια δείπνου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στο πλάισιο της τρίτης επίσκεψης του Νετανιάχου στις ΗΠΑ από τότε που ο πρόεδρος ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Καπιτώλιο των ΗΠΑ την Τρίτη και είχε συνάντηση με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

«Πρέπει ακόμη να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στη Γάζα, να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας, να εξαλείψουμε και να καταστρέψουμε τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση.

Την Τετάρτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να επιστρέψει στο Κογκρέσο για να συναντηθεί με ηγέτες της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Γουίτκοφ: Συμφωνία αυτή την εβδομάδα

Μετά τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Μετανιάχου, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Τρίτη ότι τα ζητήματα που εμποδίζουν το Ισραήλ και τη Χαμάς να συμφωνήσουν έχουν μειωθεί σε ένα από τέσσερα και ελπίζει ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αυτή την εβδομάδα.

«Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα έχουμε μια συμφωνία που θα μας οδηγήσει σε 60ήμερη εκεχειρία. Οι δέκα ζωντανοί όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι, ενώ οι σοροί των εννέα νεκρών θα δοθούν στο Ισραήλ», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε δημοσιογράφους σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ.

Μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ, η οποία φιλοξενεί έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών διαπραγματευτών και της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για αρκετές ώρες πριν από την άφιξη του Νετανιάχου την Τρίτη, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και κρατώντας 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Περίπου 50 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Ο πόλεμος αντιποίνων του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει πάνω από 57.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας έχει εκτοπιστεί λόγω του πολέμου και σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν λιμό τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει σθεναρά τον Νετανιάχου, μάλιστα είχε παρέμβει στην εγχώρια ισραηλινή πολιτική επικρίνοντας τους εισαγγελείς για μια δίκη διαφθοράς εναντίον του Ισραηλινού ηγέτη για κατηγορίες δωροδοκίας, απάτης και παραβίασης εμπιστοσύνης, τις οποίες ο Νετανιάχου αρνείται.

Στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο Νετανιάχου επαίνεσε τον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ στενότερος συντονισμός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην ιστορία της χώρας του.

Πηγή: skai.gr

