Την αποστολή αντιπροσωπείας στην Ντόχα ενέκρινε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μία πιθανή εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα μεταβεί αύριο στην Ντόχα, με στόχο να διαπραγματευτεί τους όρους μίας πιθανής εκεχειρίας, ενώ αναμένεται η απάντηση της Χαμάς, η οποία προς το παρόν, εμφανίζεται αρνητική στην αποστολή αντιπροσωπείας και στις συζητήσεις με την ισραηλινή πλευρά, ζητώντας άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Η Χαμάς δήλωσε εκ νέου ότι δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι επιμένει στην υποστήριξη της πρότασης που είχε καταθέσει στις 2 Ιουλίου ο Τζο Μπάιντεν και η οποία είχε λάβει την έγκριση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Με νέες δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters, το ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, Σάμι Αμπού Ζούχρι, τόνισε ότι «η μετάβαση σε νέες διαπραγματεύσεις επιτρέπει στην κατοχή να επιβάλει νέους όρους και να χρησιμοποιήσει τον λαβύρινθο της διαπραγμάτευσης για να πραγματοποιήσει περισσότερες σφαγές».

Επεσήμανε ωστόσο ότι «η Χαμάς είναι προσηλωμένη στην πρόταση που της υποβλήθηκε στις 2 Ιουλίου, η οποία βασίζεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην ομιλία Μπάιντεν και το κίνημα είναι έτοιμο να ξεκινήσει αμέσως τη συζήτηση για έναν μηχανισμό εφαρμογής της».

Να σημειώσουμε ότι οι συζητήσεις στην Ντόχα, αναμένεται να διεξαχθούν υπό τη σκιά μίας πιθανής συντονισμένης επίθεσης του Ιράν και της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ.

Πηγές από την Τεχεράνη ανέφεραν πριν από λίγες ώρες, ότι μία πιθανή συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, ίσως αποτρέψει μία ιρανική επίθεση στο Ισραήλ, τουλάχιστον στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

